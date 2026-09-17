Voluntariado en Brasil: ofrecen alojamiento gratis por trabajar 6 horas al día cerca de la playa

Salvador de Bahía, uno de los destinos turísticos más populares de Brasil , suma una propuesta clave para quienes quieren viajar bajo costo. Un hostel ofrece hospedaje gratuito a cambio de seis horas diarias de trabajo. El voluntariado puede durar entre dos y cuatro semanas y contempla dos días libres por semana.

La propuesta fue publicada en Worldpackers y está pensada para personas que quieran colaborar con distintas tareas dentro del hostel. Los anfitriones buscan perfiles dinámicos, comunicativos y proactivos para sumarse al funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Para participar del voluntariado hay que anotarse individualmente, ya que el hostel no admite parejas ni dúos de trabajo.

A cambio de las seis horas de trabajo, el voluntario recibe alojamiento sin cargo durante la estadía. Además, tiene a disposición una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

La publicación no incluye desayuno, almuerzo ni cena entre los beneficios, por lo que la comida queda a cargo de cada voluntario.

Un dato clave es que la experiencia cuenta con buenas valoraciones dentro de la plataforma, con 5 estrellas sobre 5 y 89 reseñas.

Cuáles son los requisitos para postularse

Los requisitos del hostel para recibir voluntarios son:

Tener entre 20 y 45 años.

Hablar portugués fluido o, en su defecto, un nivel principiante de inglés.

Postularse individualmente, ya que no se aceptan parejas ni personas que quieran participar de a dos.

Para enviar la solicitud es necesario completar el perfil en Worldpackers y contar con una membresía activa. Según la publicación, el plan individual básico, denominado Trips Solo, tiene un valor de 59 dólares por un año.

Una vez dentro de la plataforma, los interesados pueden comunicarse con el anfitrión y consultar las condiciones de la estadía. Si el perfil es seleccionado, el hostel envía una preaprobación, pero el último paso para entrar es cuando el aspirante confirma su participación.

Hay otros gastos que no están incluidos en el intercambio. Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y los costos vinculados a la visa deben ser pagados por la persona que realiza el voluntariado.

Qué hacer en Salvador de Bahía durante la estadía

Salvador es la capital del estado de Bahía y una de las ciudades turísticas más populares del noreste brasileño. Su propuesta combina playas, construcciones coloniales y distintos espacios vinculados con la cultura afrobrasileña.

Uno de los lugares más conocidos es Pelourinho, ubicado en el centro histórico y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El barrio reúne edificios antiguos, plazas, locales de artesanías y restaurantes.

Otro punto tradicional es el Elevador Lacerda, inaugurado en 1873 para unir la Ciudad Baja con la Ciudad Alta. Desde allí también se pueden obtener vistas de la Bahía de Todos los Santos.

Entre las playas más conocidas están Porto da Barra, Stella Maris y Praia do Flamengo. Esta última queda a unos 25 kilómetros del centro y se destaca por sus dunas, palmeras y restaurantes con mesas sobre la arena.

También se encuentra el Faro de Barra, en el Fuerte de San Antonio, mientras que Solar do Unhão es otro de los lugares elegidos para disfrutar del atardecer.