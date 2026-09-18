Jamiroquai volvió a la Argentina: así fue la fiesta funk entre hits y un fuerte mensaje en la era de la IA

Nueve años tuvieron que pasar para que el groove de Jamiroquai volviera a sonar en Argentina . La agrupación británica liderada por Jay Kay se reencontró con el público local en el Hipódromo de San Isidro con un recorrido a lo largo de más de tres décadas de música, desde algunos de sus clásicos hasta un adelanto del primer álbum del grupo en casi una década.

El regreso reunió a quienes esperaban volver a verlos desde su última visita, en 2017, y a una nueva generación que tuvo su primer encuentro con la banda británica . Funk, disco, soul y acid jazz atravesaron una noche que conectó diferentes momentos de su discografía, desatando una verdadera fiesta funk en el Hipódromo .

Con mucho carisma, elegancia, talento y energía arriba del escenario, Jay Kay cautivó al público argentino. Uno de los momentos destacados de la noche tuvo lugar al inicio del show, cuando el vocalista y compositor de la banda saludó a sus fanáticos y, en respuesta, los presentes empezaron a corear el mítico y popular "Olé, olé, olé, olé... Jamiroquai". Ese cántico provocó la emoción del artista que no dudó en expresar: " Es por eso que son los mejores del mundo".

Los primeros compases de “(Don’t) Give Hate a Chance” marcaron el comienzo del show más esperado de la noche, tras el paso de Joaco Burgos y Joy (Anonymous) como teloneros. Con el bajo al frente y Jay Kay recorriendo el escenario, el concierto continuó con “Little L” y “Seven Days in Sunny June”.

Luego llegó “Space Cowboy” , uno de los clásicos del grupo, antes de que “Alright” y “High Times” continuaran el recorrido por su discografía. El repertorio avanzó entre canciones separadas por distintas etapas de la historia de Jamiroquai , con el movimiento y el baile como elementos constantes del show.

Jamiroquai en el Hipódromo de San Isidro. Gentileza DF/@gggonzalolopez

La nueva etapa de Jamiroquai también tuvo su lugar

En medio de los clásicos apareció “Disco Stays the Same”, adelanto del noveno álbum de estudio de la banda, que está en camino y que llegará después de casi una década de espera. La canción nos llevó al presente del grupo dentro de un concierto atravesado por sus más de 30 años de trayectoria, en el marco de la gira latinoamericana.

Después, “Travelling Without Moving” abrió el tramo final y dio paso a “Canned Heat”, “Cosmic Girl” y “Love Foolosophy”. El espectáculo duró alrededor de dos horas con un Jay Kay dinámico, elegante y cautivante, que no paró de saltar y bailar mientras entonaba los temas como si se tratara de la versión de estudio.

"Esta canción es para las chicas cósmicas"

“Virtual Insanity”, y un mensaje en la era de la inteligencia artificial

Llegando al final del espectáculo, fue el turno de "Virtual Insanity", el hit que este 2026 cumple 30 años y que acumula más de 382 millones de visualizaciones en YouTube y más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

Antes de interpretarla, Jay Kay reflexionó sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo y, particularmente, en la industria musical. "Aquí estamos, 30 años después, y el mundo, las letras... mirando las noticias que hablan sobre IA, estamos tratando de decir que 'tienen que tener cuidado'. Es muy peligroso. De cualquier manera, lo que necesitamos en el mundo es paz. Hay mucho dando vueltas".

La canción, atravesada desde su origen por una mirada sobre la tecnología y el futuro, volvió a sonar tres décadas después ante el público argentino. Sin embargo, el cierre quedó en manos de "Deeper Underground", concluyendo así una noche inolvidable.

Mirá todas las imágenes del show de Jamiroquai en el Hipódromo de San Isidro

La banda británica se despidió del público argentino tras una noche inolvidable. Gentileza DF/@gggonzalolopez

Jamiroquai volvió a la Argentina después de 9 años. Gentileza DF/@gggonzalolopez

Paul Turner, bajista de Jamiroquai desde 2005, fue aclamado por el público. Gentileza DF/@vickydragonetti_

Jamiroquai lució sombreros con luces para brillar arriba del escenario. Gentileza DF/@vickydragonetti_

Jamiroquai bailando y saltando en el Hipódromo de San Isidro. Gentileza DF/@gggonzalolopez