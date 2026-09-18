La familia del Indio Solari compartió un duro comunicado a meses de su muerte: "No paran de usarlo"
La familia del Indio Solari compartió en redes sociales una fuerte carta abierta que sorprendió a los fanáticos.
En el mes de junio, el mundo de la música quedó paralizado luego de que se conoció la noticia del triste fallecimiento del Indio Solari. El artista fue encontrado en inmediaciones de la pileta que tenía en su vivienda ya sin vida y la muerte fue confirmada por los médicos que llegaron al lugar.
El cantante fue despedido con un velorio multitudinario en Villa Domínico y, a tres meses de su muerte, la familia compartió un llamativo y duro comunicado que sorprendió a los seguidores y fanáticos de quien fue un referente del rock nacional.
"Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...)", comenzaron escribiendo en la carta que se compartió en Instagram y también en X (antes Twitter).
El comunicado de la familia del Indio Solari
"No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman intereses mezquinos. Recuerden: cuando haya algo que comunicar, será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación", cerraron el comunicado que se viralizó rápidamente.
"Respeto y amor total por el Indio y sus seres amados siempre", "Siempre con ustedes, abrazo más fuerte que nunca", "Los amamos, los atesoramos y los defendemos ante cualquier mínimo interés de querer derrumbar el amor infinito", fueron algunos mensajes que le dejaron los fans del Indio a su familia.