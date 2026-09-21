Qué hacer por el Día de la Primavera en la Ciudad Buenos Aires: los mejores 5 planes este 21 de septiembre
Este 21, la Ciudad tendrá propuestas al aire libre, música, actividades culturales y espacios para recorrer en el Día de la Primavera y del Estudiante.
El Día de la Primavera llega este 21 de septiembre con distintas propuestas para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires. Parques, música en vivo, actividades de divulgación científica y espectáculos forman parte de una agenda que incluye alternativas gratuitas y pagas en diferentes barrios porteños.
Entre las opciones aparecen algunos de los espacios más conocidos de la Ciudad, como el Rosedal de Palermo, el Planetario Galileo Galilei y el Jardín Japonés. También habrá un festival gratuito en Parque Los Andes y una edición especial de La Bomba de Tiempo. A continuación, te contamos cuáles son los mejores cinco planes para celebrar la llegada de la primavera en Buenos Aires, con horarios, precios y condiciones de ingreso.
Música y ciencia en el Planetario
El Planetario Galileo Galilei tendrá una jornada gratuita entre las 14 y las 18, con una programación que combinará música y divulgación científica.
A las 14 comenzará Vinilos en la Vereda, un proyecto cultural itinerante que llegará con su Kombi DJ Truck y una selección de funk, soul, cumbia y rock. A las 15, la doctora en Ciencias Físicas Estefanía Coluccio Leskow brindará la charla Del Big Bang a la Primavera Cósmica. Una hora después, a las 16, habrá una observación del Sol mediante una caja solar.
Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Para la observación solar, el ingreso será por orden de llegada.
Festival TMH Primavera en Parque Los Andes
El Parque Los Andes, en avenida Corrientes y Jorge Newbery, será escenario del Festival TMH Primavera, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a Tu Música Hoy. La actividad se desarrollará entre las 15 y las 18, con entrada libre y gratuita.
La grilla estará integrada por Rochi Igarzábal, Chule, El Vecino, DJ After, Santi Sáez, Joaco Burgos, Fede Mestre, Fran Rizzaro, Valen Olguín, Campedrinos, Flor Álvarez, Max Carra y Roze.
La Bomba de Tiempo en el Konex
La Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Balvanera, tendrá una edición de La Bomba de Tiempo vinculada con la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. El mítico espectáculo de percusión e improvisación tendrá en esta oportunidad una propuesta para todas las edades.
De acuerdo con la información difundida, quienes compren las entradas de manera online con tarjetas Galicia Visa podrán acceder a un 20% de ahorro. También habrá una promoción especial destinada a cumpleañeros y sus amigos.
Una visita al Jardín Japonés
Otra alternativa será recorrer el Jardín Japonés, ubicado en avenida Casares 3500. Además de sus senderos, puentes, vegetación y espejos de agua, durante la jornada se podrá participar del Toque de Campana. La actividad se realizará entre las 10 y las 18 en el sector Campanario y está vinculada con una práctica budista asociada a la renovación, la purificación personal, la atención plena y los deseos de bienestar.
La entrada general informada cuesta $8.000 para residentes argentinos con DNI y $24.000 para no residentes. Los menores de 12 años y los mayores de 65 pueden ingresar gratis con la documentación correspondiente.
Recorrer el Rosedal de Palermo
El Rosedal de Palermo, ubicado dentro del Parque 3 de Febrero, es una de las alternativas gratuitas para pasar el Día de la Primavera al aire libre. El jardín ocupa casi cuatro hectáreas y permite recorrer distintos sectores, entre ellos el Puente Griego, el anfiteatro, el Patio Andaluz y el Jardín de los Poetas.
El acceso es libre y gratuito por la avenida Presidente Pedro Montt. Sin embargo, ante lluvias, lloviznas persistentes o vientos intensos, el espacio puede permanecer cerrado por razones de seguridad.