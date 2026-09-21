Qué hacer por el Día de la Primavera en la Ciudad Buenos Aires: los mejores 5 planes este 21 de septiembre

El Día de la Primavera llega este 21 de septiembre con distintas propuestas para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires . Parques, música en vivo, actividades de divulgación científica y espectáculos forman parte de una agenda que incluye alternativas gratuitas y pagas en diferentes barrios porteños.

Entre las opciones aparecen algunos de los espacios más conocidos de la Ciudad, como el Rosedal de Palermo, el Planetario Galileo Galilei y el Jardín Japonés. También habrá un festival gratuito en Parque Los Andes y una edición especial de La Bomba de Tiempo. A continuación, te contamos cuáles son los mejores cinco planes para celebrar la llegada de la primavera en Buenos Aires , con horarios, precios y condiciones de ingreso.

El Planetario Galileo Galilei tendrá una jornada gratuita entre las 14 y las 18, con una programación que combinará música y divulgación científica.

A las 14 comenzará Vinilos en la Vereda, un proyecto cultural itinerante que llegará con su Kombi DJ Truck y una selección de funk, soul, cumbia y rock. A las 15 , la doctora en Ciencias Físicas Estefanía Coluccio Leskow brindará la charla Del Big Bang a la Primavera Cósmica. Una hora después, a las 16 , habrá una observación del Sol mediante una caja solar.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa . Para la observación solar, el ingreso será por orden de llegada.

Festival TMH Primavera en Parque Los Andes

El Parque Los Andes, en avenida Corrientes y Jorge Newbery, será escenario del Festival TMH Primavera, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a Tu Música Hoy. La actividad se desarrollará entre las 15 y las 18, con entrada libre y gratuita.

La grilla estará integrada por Rochi Igarzábal, Chule, El Vecino, DJ After, Santi Sáez, Joaco Burgos, Fede Mestre, Fran Rizzaro, Valen Olguín, Campedrinos, Flor Álvarez, Max Carra y Roze.

La Bomba de Tiempo en el Konex

La Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Balvanera, tendrá una edición de La Bomba de Tiempo vinculada con la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. El mítico espectáculo de percusión e improvisación tendrá en esta oportunidad una propuesta para todas las edades.

De acuerdo con la información difundida, quienes compren las entradas de manera online con tarjetas Galicia Visa podrán acceder a un 20% de ahorro. También habrá una promoción especial destinada a cumpleañeros y sus amigos.

Una visita al Jardín Japonés

Otra alternativa será recorrer el Jardín Japonés, ubicado en avenida Casares 3500. Además de sus senderos, puentes, vegetación y espejos de agua, durante la jornada se podrá participar del Toque de Campana. La actividad se realizará entre las 10 y las 18 en el sector Campanario y está vinculada con una práctica budista asociada a la renovación, la purificación personal, la atención plena y los deseos de bienestar.

La entrada general informada cuesta $8.000 para residentes argentinos con DNI y $24.000 para no residentes. Los menores de 12 años y los mayores de 65 pueden ingresar gratis con la documentación correspondiente.

Recorrer el Rosedal de Palermo

El Rosedal de Palermo, ubicado dentro del Parque 3 de Febrero, es una de las alternativas gratuitas para pasar el Día de la Primavera al aire libre. El jardín ocupa casi cuatro hectáreas y permite recorrer distintos sectores, entre ellos el Puente Griego, el anfiteatro, el Patio Andaluz y el Jardín de los Poetas.

El acceso es libre y gratuito por la avenida Presidente Pedro Montt. Sin embargo, ante lluvias, lloviznas persistentes o vientos intensos, el espacio puede permanecer cerrado por razones de seguridad.