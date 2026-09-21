Día Mundial del Alzheimer: qué es la reserva cognitiva y por qué puede ayudar a preservar capacidades
Más de 500 mil personas viven con Alzheimer en Argentina. Especialistas explican por qué mantener activo el cerebro puede ser importante antes y después del diagnóstico.
Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca concientizar sobre una enfermedad que afecta mucho más que la memoria. En Argentina, se estima que más de 500 mil personas viven con Alzheimer, la forma más frecuente de demencia, y el envejecimiento poblacional podría elevar esa cifra en las próximas décadas.
El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los diagnósticos de demencia, según los datos incluidos en el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados del Ministerio de Salud de la Nación. Además de la memoria, puede comprometer progresivamente la autonomía, la comunicación, los vínculos y distintas actividades de la vida cotidiana.
Qué es la reserva cognitiva y por qué es importante
Uno de los conceptos que ganó relevancia en el abordaje de la enfermedad es el de reserva cognitiva. Se trata de la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar, en distinta medida, los cambios asociados con el envejecimiento o con enfermedades neurodegenerativas.
Esa reserva no es fija. Se construye a lo largo de la vida mediante experiencias como la educación, el trabajo, el aprendizaje, la actividad física, los intereses personales y los vínculos sociales. El concepto también ayuda a explicar por qué dos personas con cambios cerebrales similares pueden presentar síntomas diferentes.
La investigadora del CONICET-UBA Wanda Rubinstein sostiene que generar nuevos desafíos obliga al cerebro a buscar caminos distintos de los habituales y favorece nuevas conexiones neuronales.
La estimulación, sin embargo, no previene por sí sola el Alzheimer ni cura la enfermedad, sino que puede contribuir a retrasar la aparición de determinadas manifestaciones y favorecer mecanismos de compensación frente al deterioro.
Qué se puede hacer después de un diagnóstico
Mantener activo el cerebro tampoco significa exigirle a una persona tareas que ya no puede realizar. El objetivo pasa por aprovechar las capacidades que conserva y ofrecer actividades adecuadas a cada etapa.
Conversar sobre temas de interés, escuchar música, caminar, pintar, mantener contacto social, elegir la ropa o colaborar en tareas cotidianas también pueden ser formas de estimulación. La variedad, el movimiento y los vínculos tienen un papel relevante frente a actividades exclusivamente repetitivas o centradas en ejercicios de memoria.
Alzheimer: preservar autonomía y calidad de vida
El diagnóstico marca el comienzo de una nueva etapa, pero no implica la pérdida inmediata de todas las capacidades. Algunas funciones pueden mantenerse durante períodos prolongados y el acompañamiento debe adaptarse a medida que la enfermedad avanza.
Evitar reemplazar innecesariamente actividades que la persona todavía puede realizar también resulta importante. Vestirse, desplazarse, tomar decisiones sencillas o participar en tareas cotidianas permite sostener autonomía durante más tiempo.
En el Día Mundial del Alzheimer, el concepto de reserva cognitiva pone el foco en una idea central: incluso frente a una enfermedad progresiva, estimular las capacidades preservadas, mantener los vínculos y favorecer una vida activa puede contribuir al bienestar y a una mejor calidad de vida.