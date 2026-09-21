Día Mundial del Alzheimer: qué es la reserva cognitiva y por qué puede ayudar a preservar capacidades

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer , una fecha que busca concientizar sobre una enfermedad que afecta mucho más que la memoria. En Argentina , se estima que más de 500 mil personas viven con Alzheimer, la forma más frecuente de demencia, y el envejecimiento poblacional podría elevar esa cifra en las próximas décadas.

El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los diagnósticos de demencia, según los datos incluidos en el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados del Ministerio de Salud de la Nación. Además de la memoria, puede comprometer progresivamente la autonomía, la comunicación, los vínculos y distintas actividades de la vida cotidiana.

Uno de los conceptos que ganó relevancia en el abordaje de la enfermedad es el de reserva cognitiva . Se trata de la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar, en distinta medida, los cambios asociados con el envejecimiento o con enfermedades neurodegenerativas.

Esa reserva no es fija. Se construye a lo largo de la vida mediante experiencias como la educación, el trabajo, el aprendizaje, la actividad física, los intereses personales y los vínculos sociales. El concepto también ayuda a explicar por qué dos personas con cambios cerebrales similares pueden presentar síntomas diferentes.

La investigadora del CONICET-UBA Wanda Rubinstein sostiene que generar nuevos desafíos obliga al cerebro a buscar caminos distintos de los habituales y favorece nuevas conexiones neuronales.

La estimulación, sin embargo, no previene por sí sola el Alzheimer ni cura la enfermedad, sino que puede contribuir a retrasar la aparición de determinadas manifestaciones y favorecer mecanismos de compensación frente al deterioro.

Qué se puede hacer después de un diagnóstico

Mantener activo el cerebro tampoco significa exigirle a una persona tareas que ya no puede realizar. El objetivo pasa por aprovechar las capacidades que conserva y ofrecer actividades adecuadas a cada etapa.

Conversar sobre temas de interés, escuchar música, caminar, pintar, mantener contacto social, elegir la ropa o colaborar en tareas cotidianas también pueden ser formas de estimulación. La variedad, el movimiento y los vínculos tienen un papel relevante frente a actividades exclusivamente repetitivas o centradas en ejercicios de memoria.

Alzheimer: preservar autonomía y calidad de vida

El diagnóstico marca el comienzo de una nueva etapa, pero no implica la pérdida inmediata de todas las capacidades. Algunas funciones pueden mantenerse durante períodos prolongados y el acompañamiento debe adaptarse a medida que la enfermedad avanza.

Evitar reemplazar innecesariamente actividades que la persona todavía puede realizar también resulta importante. Vestirse, desplazarse, tomar decisiones sencillas o participar en tareas cotidianas permite sostener autonomía durante más tiempo.

En el Día Mundial del Alzheimer, el concepto de reserva cognitiva pone el foco en una idea central: incluso frente a una enfermedad progresiva, estimular las capacidades preservadas, mantener los vínculos y favorecer una vida activa puede contribuir al bienestar y a una mejor calidad de vida.