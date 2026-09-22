Por la visita del papa León XIV, la definición de la Tabla Anual podría tener complicaciones: el motivo

La visita del papa León XIV coincidirá con la última fecha del Clausura y podría obligar a modificar días y horarios por el operativo de seguridad.

La definición de la Tabla Anual podría sufrir modificaciones en su calendario por la visita del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, la misma jornada en la que está prevista la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, que tendrá 15 partidos y varios encuentros concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Buenos Aires, el principal punto de conflicto El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre EFE El cronograma oficial indica que León XIV llegará a Aeroparque a las 16.30 del domingo 8, visitará el Monumento a San Martín, se reunirá con Javier Milei en la Casa Rosada y luego participará de una actividad en el Palacio Libertad. Por eso, la coincidencia con la jornada futbolística genera un problema logístico: en el AMBA están previstos como locales Boca ante Defensa y Justicia, Independiente frente a Deportivo Riestra, San Lorenzo contra Platense, Argentinos ante Huracán y Barracas Central frente a Racing, además de los partidos de Tigre-Sarmiento, Banfield-Atlético y Gimnasia de La Plata-Belgrano.

El inconveniente no se limita al domingo. El lunes 9, el Papa tendrá una agenda cargada en Buenos Aires, con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de actividades en Claypole, Puerto Madero, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana. Si la Liga Profesional necesitara repartir encuentros de la fecha 16 entre viernes, sábado, domingo o lunes, deberá contemplar esos movimientos y el operativo de seguridad desplegado en la Ciudad y el conurbano.

Córdoba y la Supercopa Argentina Independiente Rivadavia tiene planificado jugar la final de la Supercopa Argentina el 11 de noviembre ante Estudiantes en Córdoba. Foto: Maru Mena / MDZ El martes 10 será el turno de Córdoba: León XIV llegará a la provincia a las 9, celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, tendrá actividades en la capital y regresará a Buenos Aires por la tarde. En esa ciudad hay dos equipos que aparecen como locales en la última fecha del Clausura, Instituto y Talleres, aunque sus partidos están previstos para el domingo 8: Instituto recibirá a Newell's y Talleres hará lo propio ante Estudiantes.

El calendario también tiene otro punto a considerar: el miércoles 11 de noviembre está fijada la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia. La AFA mantiene actualmente la fecha, aunque su agenda oficial todavía figura el estadio como "a designar"; el estadio de Belgrano de Córdoba aparece como sede prevista en la planificación del certamen. Ese encuentro puede sumar otra complicación logística en una semana en la que la actividad del Papa todavía estará desarrollándose, ya que el miércoles 11 tiene prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en Luján y posteriormente su partida hacia Perú.