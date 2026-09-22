La AFA reprogramó la venta de entradas para el último partido de Messi con la Selección
La modificación alcanza a las localidades para el partido que la Selección argentina jugará ante Benín en el estadio Monumental.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una modificación en el cronograma previsto para la venta de entradas de los próximos amistosos de la Selección argentina, entre ellos el encuentro que tendrá a Lionel Messi como protagonista en el estadio Monumental.
La fecha anunciada inicialmente para adquirir las localidades fue reprogramada. De esta manera, los hinchas que quieran asistir al partido ante Benín deberán esperar hasta el jueves 24 de septiembre para acceder a la venta.
La comercialización comenzará a las 18, es decir, se mantiene el horario que había sido informado previamente. El cambio alcanza específicamente al día establecido para la apertura de la venta.
Messi se despide de la Selección argentina ante Benín
El partido frente a Benín será uno de los dos últimos amistosos internacionales de la Selección argentina, que también se enfrentará con Burkina Faso en esta fecha FIFA. El encuentro en el Monumental tendrá además el condimento especial de ser la despedida de Messi ante el público argentino.
La AFA comunicó así la modificación para quienes estaban pendientes del inicio de la venta y deberán tener en cuenta la nueva fecha para intentar conseguir una de las localidades disponibles.