La AFA reprogramó la venta de entradas para el último partido de Messi con la Selección

La modificación alcanza a las localidades para el partido que la Selección argentina jugará ante Benín en el estadio Monumental.

El estadio Monumental será escenario del amistoso que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una modificación en el cronograma previsto para la venta de entradas de los próximos amistosos de la Selección argentina, entre ellos el encuentro que tendrá a Lionel Messi como protagonista en el estadio Monumental.

La fecha anunciada inicialmente para adquirir las localidades fue reprogramada. De esta manera, los hinchas que quieran asistir al partido ante Benín deberán esperar hasta el jueves 24 de septiembre para acceder a la venta.

La comercialización comenzará a las 18, es decir, se mantiene el horario que había sido informado previamente. El cambio alcanza específicamente al día establecido para la apertura de la venta.