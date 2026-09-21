La camiseta especial de Messi para su último partido en la Selección: el detalle oculto que emocionó a todos

Lionel Messi publicó un emotivo video en sus redes y mostró el manto sagrado que usará en su último encuentro con Argentina el 6 de octubre en el Monumental.

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un corto pero emotivo video de cara a su último partido con la camiseta de la Selección argentina luego de más de 20 años vistiéndola, donde muestra lo que será su último manto sagrado.

Esta fecha FIFA no es una más como las de siempre, no solo por lo extensa, donde se disputarán tres partidos y no 2 como es usualmente; esta ventana de amistosos internacionales está envuelta en nostalgia, teniendo en cuenta que es el encuentro con el hincha argentino luego de la final perdida de la Copa del Mundo 2026 ante España.

Además de aquello, en el tercer partido que será ante el país africano, Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental, fecha que quedará en la memoria de todo el mundo futbolero, como el día que Lionel Messi disputó sus últimos minutos vestido de celeste y blanco.

Debido a esto, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, Leo presentó la casaca especial que vestirá en su última función con el combinado nacional. "Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió, junto a un video en el que él mismo descuelga el modelo usado en el Mundial 2026, para ocupar su lugar con un nuevo diseño.

Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) La última camiseta del 10 contará con un estilo único. Base celeste, con una única barra vertical de color blanco en el centro; número y apellido en tonos dorados y el Sol de Mayo por detrás. De gala, acorde a la ocasión única. Una piel que simboliza el cierre de su etapa con la Albiceleste.