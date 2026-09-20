Messi anotó de tiro libre, tiene 75 en su carrera y quedó a 3 del récord: quién llegó a 78

Lionel Messi marcó un nuevo tanto de falta directa con el que quedó como el segundo máximo goleador histórico por esta vía y muy cerca de ser el primero.

Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos, es dueño de los más increíbles récords, y de los que no, no está muy lejos de romperlos. Este domingo en el empate del Inter Miami por 2-2 ante el San Diego FC por la MLS, quedó muy cerca de alcanzar uno muy especial.

Es que a los 23 minutos, con su equipo perdiendo 1-0, la Pulga se hizo cargo de un tiro libre, en el que no quedó en claro si pateó al arco o si buscó la cabeza de un compañero, pero lo concreto es que la pelota terminó ingresando entre los tres postes, lo que le permitió a las Garzas igualar el tanteador y al 10 agrandar sus estadísticas personales.

El gol 75 de tiro libre de Messi en el empate entre Inter Miami y San Diego Apple TV Fue su gol número 75 de falta directa (sin contar penales). Al astro rosarino llegó a esta cifra con los 50 que hizo en el Barcelona, los 12 con la Selección argentina, los 11 en el Inter Miami (incluyendo el de esta noche) y los 2 que consiguió en el París Saint-Germain.

De este modo, quedó en soledad en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores por esta vía, superando los 74 de Jair Rosa Pinto, al que había alcanzado hace unas semanas en la goleada 7-1 contra Montreal. Además, quedó solo a 3 del primero.

Quién es Marcelinho Carioca, el máximo goleador histórico de tiro libre Marcelinho Carioca es el máximo goleador histórico de tiro libre, con 78 gritos por esta vía. Archivo Se trata de Marcelo Pereira Surcin, más conocido como Marcelinho Carioca, ídolo del Flamengo (club en el que debutó en 1988) y de Corinthians, que se retiró en 2009 en el Santo André, año en el que llegó a los 78 tantos de tiro libre, una cifra que hasta ahora nunca pudo ser superada, y que Messi es el único futbolista en actividad con chances de batirla.