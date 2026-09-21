Kily González y una llamativa respuesta sobre la posibilidad de que Messi juegue en Newell's: "Por mí que no, pero..."

Cristian González, DT del Inter Miami y muy identificado con Central, fue consultado por una posible ida de Lionel Messi a Rosario para vestir la camiseta de la Lepra. Esto dijo.

Kily González habló sobre la chance de ver a Messi con la camiseta de Newell's.

Cristian González no pudo evitar mostrar su costado canalla cuando le hicieron una pregunta que lo puso frente a un escenario incómodo: ¿qué pasaría si Lionel Messi decidiera volver a Rosario para jugar en Newell's? El técnico de Inter Miami no le cerró la puerta al deseo del 10, pero sí dejó en claro cuál sería su preferencia.

Qué dijo el Kily González cuando le preguntaron sobre Messi y una posible llegada a Newell's "Es una decisión exclusivamente de él. Con lo que él desee hacer, de mí parte va a tener siempre el apoyo. No solamente hoy por ser el entrenador de él, sino que lo hice siempre. Sólo quiero que disfrute, y si le toca o si decide ir para Rosario y jugar, por mí que no, pero siempre voy a acompañarlo de la mejor manera", afirmó el entrenador argentino.

La respuesta apareció en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 de las Garzas ante San Diego, un resultado que dejó al equipo con gusto a poco en su pelea por quedarse con la MLS. En ese contexto, Roberto Caferra, periodista rosarino, aprovechó para trasladarle al Kily una pregunta que tocaba directamente una fibra sensible.

Kily González se refirió a una posible vuelta de Messi a Rosario para jugar en Newell's. Video: Bolavip Es que González y Messi comparten ciudad, pero no camiseta. Mientras el actual entrenador de Inter Miami tiene una identificación histórica con Rosario Central, el capitán de Las Garzas mantiene su vínculo sentimental con Newell's, club en el que se formó y del que siempre manifestó su cariño.

Por eso, antes de soltar su particular "por mí que no", el Kily eligió poner por delante el vínculo que construyó con la Pulga desde su llegada al equipo estadounidense.