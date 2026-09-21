Riquelme llamó al DT de Colombia para que no convoque a Álvaro Montero: la tajante contestación

Arruabarrena reveló que Juan Román Riquelme se comunicó directamente con Néstor Lorenzo para retener al arquero de Boca pensando en el mata-mata con Racing.

Boca sabía que Álvaro Montero iba a ser citado por Colombia y había una cuestión que resolver: qué iba a pasar con el arquero y el partido de cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing. La respuesta llegó después del triunfazo ante San Lorenzo, en la voz de Rodolfo Arruabarrena.

Antes de que se confirmara su convocatoria, Juan Román Riquelme levantó el teléfono y habló con Néstor Lorenzo para plantearle la situación. Sin embargo, la respuesta del entrenador fue contundente: necesita al arquero xeneize para los compromisos que tendrá su selección en Estados Unidos.

Arruabarrena dio detalles de la charla de Riquelme con Lorenzo "Habló el presidente (Riquelme) con Néstor (Lorenzo) y el DT fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera a Montero, que represente a su país", explicó el Vasco en conferencia de prensa, sin darle mucha vuelta al tema.

"El Presidente habló con Néstor (Lorenzo) y el DT fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país"



El Vasco Arruabarrena despejó las dudas sobre la convocatoria de Álvaro Montero a la selección de Colombia pic.twitter.com/fStzKCE8ZO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 Frente a este escenario, ya es un hecho que Montero se perderá el choque frente a Racing, previsto para el domingo 27 de septiembre en Rosario. Su reemplazante, entonces, será Leandro Brey.

El equipo de Lorenzo enfrentará a México, Paraguay y Perú entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, por lo que el arquero tendrá varios compromisos con su selección. En ese sentido, hay otro partido de Boca que podría verse afectado.