La escandalosa declaración del DT de Argentinos luego de caer ante Rosario Central en Arroyito

El DT de Argentinos cuestionó con dureza la anulación del tanto de Tomás Molina ante el Canalla y puso el foco en la imagen utilizada para trazar las líneas.

Argentinos Juniors se fue del Gigante de Arroyito con las manos vacías luego de caer 1-0 ante Rosario Central por la décima fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá del resultado, la jugada que terminó generando mayor repercusión fue el gol anulado a Tomás Molina durante el primer tiempo, una decisión que provocó el fuerte enojo de Nicolás Diez.

El entrenador del Bicho no ocultó su bronca en conferencia de prensa y cuestionó la determinación tomada en la polémica acción: “El primer tiempo fuimos muy superiores a Central, nos robaron un gol legítimo, estaba en la misma línea, mostraron algo que no es. En el segundo tiempo arriesgamos más, pero no fuimos efectivos”, aseguró Diez, quien consideró que su equipo merecía haberse puesto en ventaja.

La escandalosa sentencia de Nico Diez tras la derrota ante Central en Arroyito X @DeportesAlTacok El reclamo de Argentinos apunta directamente al momento elegido por el VAR para detener la jugada y realizar el trazado de las líneas. Desde el conjunto de La Paternal sostienen que la captura utilizada para determinar el fuera de juego fue tomada cuando la pelota ya había salido del pie de Nicolás Oroz, por lo que cuestionan que no se haya utilizado el instante exacto del contacto.

Según la postura del Bicho, si la revisión se hubiera realizado tomando como referencia el momento preciso en el que Oroz impacta la pelota, la posición de Molina habría quedado habilitada. De esa manera, el delantero podría haber puesto a Argentinos en ventaja y la historia del partido habría sido diferente.

La polémica terminó siendo uno de los principales focos de la derrota del equipo de Nicolás Diez, que no pudo transformar su superioridad del primer tiempo en goles y terminó sufriendo el tanto de Central. Ahora, el Bicho deberá dejar atrás el malestar por la decisión arbitral y enfocarse en recuperarse en las próximas fechas del Torneo Clausura.