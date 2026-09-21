El picante reto del Vasco Arruabarrena a Merentiel que no se vio en TV en el triunfo 2-0 ante San Lorenzo

Cuando el partido estaba liquidado, el Vasco Arruabarrena reemplazó a la Bestia, pero este no quería salir y el DT lanzó un fuerte exabrupto.

Boca consiguió un triunfo clave en el Nuevo Gasómetro: derrotó 2-0 a San Lorenzo con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel y se llevó tres puntos de enorme valor. El equipo de Rodolfo Arruabarrena aprovechó la expulsión de Manuel Insaurralde a los 31 minutos del primer tiempo, soportó un partido condicionado por la tormenta y encontró en el complemento los goles que le permitieron acomodarse en la Zona A y sumar en la tabla anual.

El encuentro se hizo todavía más exigente por las condiciones del campo de juego. La lluvia dejó un terreno pesado y, con un futbolista más durante buena parte del partido, Boca debió tener paciencia hasta encontrar los espacios. Lozano abrió el marcador y Merentiel apareció después para sentenciar la historia, en una noche en la que el Xeneize supo golpear en los momentos decisivos.

Sin embargo, cuando el partido ya entraba en su tramo final, se produjo una situación particular entre el entrenador y la Bestia. A falta de diez minutos, Arruabarrena ordenó dos modificaciones: Villa y Belmonte ingresaron por Flores y Merentiel. El delantero, sin embargo, no interpretó inicialmente que él era uno de los elegidos para dejar la cancha y reaccionó haciendo un gesto de negativa.

No se vio en TV: el picante reto de Arruabarrena a Merentiel X @SC_ESPN Cuando finalmente advirtió que debía salir, Merentiel emprendió rápidamente el camino hacia el banco para evitar que transcurrieran los diez segundos reglamentarios y que su reemplazante tuviera que esperar un minuto para ingresar. Fue en ese momento cuando el Vasco, visiblemente fastidioso por la demora, lanzó una fuerte frase hacia el delantero: “Dale, salí la c… de tu hermana”. El curioso intercambio no apareció en la transmisión oficial, pero sí fue captado por las cámaras exclusivas de ESPN.