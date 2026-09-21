España hizo un tremendo anuncio sobre Luis de la Fuente, a 2 meses de ganarle la final del mundo a Argentina

Tras la histórica consagración en Nueva Jersey, la Real Federación Española de Fútbol tomó una decisión respecto al futuro del entrenador y ya es oficial.

España no quiere tocar nada. Después de bordarse su segunda estrella en el Mundial 2026, venciendo en la final a la Selección argentina, la Roja no quiso perder más tiempo y decidió asegurarse la continuidad de Luis de la Fuente.

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol hizo oficial la renovación del entrenador de 65 años hasta 2032. Una continuidad que, además, podría meterlo en un lugar privilegiado dentro de la historia de la potencia europea.

De la Fuente para rato: el DT de España renovó hasta 2032 y entrará en un top histórico Es que, si completa el contrato, De la Fuente llegará a una década ininterrumpida en el cargo y quedará segundo en el ranking histórico de los técnicos de España. El único que seguirá por encima será Ladislao Kubala, quien condujo al seleccionado durante diez años, ocho meses y tres días, entre octubre de 1969 y junio de 1980.

De la Fuente asumió en diciembre de 2022, poco después del golpe que significó la eliminación ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar. Desde entonces, consiguió llevar al combinado español nuevamente a lo más alto: conquistó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026. Ahora, tendrá varios años más para intentar prolongar ese ciclo.

Luis De la Fuente renovó su contrato con España hasta 2032. Foto: EFE Eso sí, el propio entrenador dejó claro que no piensa vivir de lo conseguido. "Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora", aseguró.