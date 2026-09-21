Conmebol confirmó las fechas de la semifinal de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: días y horarios

El ente sudamericano dio a conocer el cronograma de las instancias decisivas y Boca ya resaltó las fechas en rojo. ¿Cuándo se juegan?

Boca Juniors terminó de llenar su agenda. La Conmebol confirmó este lunes cómo se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena se verá las caras con Vasco da Gama por un lugar en la definición del torneo.

Todo confirmado: el cronograma de la serie entre Boca y Vasco da Gama La serie arrancará en la Bombonera. El martes 13 de octubre, desde las 21:30, el Xeneize recibirá al conjunto brasileño por el partido de ida. Siete días después llegará la revancha: será el martes 20, también a las 21:30, en Brasil.

Ahí es donde aparece la única cuestión por resolver, porque Vasco no puede usar su estadio dado a que no cumple los requisitos reglamentarios en cuanto a la capacidad. Una de las opciones que barajan en suelo brasileño es que el duelo de vuelta se dispute en el mítico Maracaná, pero el veredicto final se dará a conocer en los próximos días.

Anote na agenda! As datas e horários da Semifinal da CONMEBOL #Sudamericana 2026, em outubro. pic.twitter.com/Ad3hnotEpR — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 21, 2026 Boca se ganó su lugar entre los cuatro mejores después de una serie intensa frente a San Pablo. En la ida, se impuso 1-0 en Brandsen 805 y luego consiguió un empate 1-1 en el Morumbí para cerrar la clasificación. Vasco, por su parte, avanzó tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe.

Del otro lado del cuadro, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se medirán el miércoles 14 de octubre a las 19, en Belo Horizonte. La vuelta será una semana más tarde, el miércoles 21 en el mismo horario, en Montevideo.