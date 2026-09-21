Sorpresa en Ecuador: Marcelo Gallardo tomó una fuerte primera decisión que genera controversia

Marcelo Gallardo presentó la lista de convocados para la fecha FIFA que marcará su debut como DT de Ecuador y decidió "borrar" a un jugador que conoce y muy bien.

Marcelo Gallardo arrancó su ciclo al frente de la Selección de Ecuador y no tardó en tomar una decisión que llamó especialmente la atención. A pocos días de haber sido presentado oficialmente como nuevo entrenador de La Tri, el Muñeco dio a conocer su primera lista de convocados para la próxima fecha FIFA.

Lo que amerita un párrafo aparte es la ausencia de Kendry Páez. La joya ecuatoriana no forma parte de los 26 jugadores que citó el Muñeco para los amistosos en Asia contra Japón, Corea del Sur y un tercer y último rival a confirmar (sería Panamá o Nueva Zelanda), un detalle que no pasó inadvertido por el lazo que los une a ambos: River.

Es que Gallardo fue la clave para que Páez recalara en el Millonario a principios de 2026, semanas antes de su renuncia, y fue una de las bombas de ese mercado del fútbol argentino. Sin embargo, el mediapunta de 19 años nunca logró asentarse en Núñez y tiempo después dejó de ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

Kendry Páez, afuera de la primera lista de Gallardo en Ecuador. FotoBaires La dirigencia decidió interrumpir el préstamo y el surgido en Independiente del Valle debió regresar al Chelsea a mitad de año, pero su regreso a Londres tampoco significó una solución: no consiguió nuevo club y terminó siendo relegado al plantel juvenil.

En ese contexto, Gallardo decidió no incluirlo en su primera convocatoria. Una determinación que genera sorpresa, sobre todo porque Páez había sido una presencia habitual durante el ciclo de Sebastián Beccacece e incluso integró el plantel ecuatoriano que disputó el Mundial 2026.