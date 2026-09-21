La cuenta oficial del Atlético subió un polémico meme de Mourinho, DT del Real Madrid, y desató un escándalo

Tras perder el clásico, José Mourinho apareció en la conferencia con una imagen impresa de las dos jugadas polémicas y el Colchonero publicó un posteo al límite.

El Atlético se burló de Mourinho por quejarse de los árbitros tras el derbi madrileño.

El clásico ya quedó en el pasado, pero la pelea sigue afuera de la cancha. Después del triunfazo del Atlético ante el Real Madrid, José Mourinho salió con los tapones de punta contra el arbitraje y llevó su reclamo a la conferencia de prensa.

El show de Mourinho tras la derrota del Real Madrid en el clásico The Special One sorprendió a los periodistas en el Wanda Metropolitano con dos imágenes impresas bajo el brazo. Eran las jugadas que, según su mirada, debieron al menos ser revisadas por el VAR: la entrada del Cuti Romero sobre Jude Bellingham y la de Kang-In Lee sobre Federico Valverde.

Con los papeles en la mano, el entrenador del Merengue fue contundente. "Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras", sentenció, al mismo tiempo que mostraba las imágenes.

José Mourinho fue a la conferencia de prensa con UNA HOJA IMPRESA CON FOTOS de las jugadas que reclamó expulsión. pic.twitter.com/sC8E086AhW — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026 Pero eso no fue todo. Mou también apuntó directamente contra las decisiones arbitrales y cuestionó lo ocurrido durante el partido: "Hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo, de clase y personalidad. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño".

La polémica burla del Atlético de Madrid Lo cierto es que la respuesta del Atlético no tardó en llegar. Primero fue el Cholo Simeone el que salió a cruzar con dureza la actitud de su par portugués en la conferencia, pero horas más tarde hubo otra devolución mucho más fuerte y polémica.