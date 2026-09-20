El Cholo Simeone liquidó a Mourinho tras el triunfo del Atlético en el clásico ante Real Madrid: "Te llames como te llames"

Tras el 2-1 en el derbi, el entrenador argentino respondió a los fuertes cuestionamientos del DT portugués por el arbitraje y dejó una fuerte advertencia.

Simeone vivió el derbi madrileño a flor de piel y no faltó la amarilla por protestar.

Diego Simeone no necesitó mencionar demasiado a José Mourinho para que quedara claro hacia quién apuntaba su respuesta. Después del triunfo 2-1 del Atlético frente al Real Madrid en el clásico, el Cholo habló de las críticas del portugués al arbitraje y marcó un límite.

La bronca de The Special One había aparecido después del derbi. El técnico del Real cuestionó lo ocurrido durante el partido y calificó de “muy extraño” todo lo relacionado con el arbitraje. Incluso fue un paso más allá en conferencia de prensa: mostró un papel con dos imágenes para reclamar posibles expulsiones, una por la entrada de Cuti Romero a Jude Bellingham y otra por la infracción de Kang-in Lee sobre Fede Valverde.

Video: Mourinho fue a la conferencia con una hoja sobre las dos polémicas del derbi José Mourinho fue a la conferencia de prensa con UNA HOJA IMPRESA CON FOTOS de las jugadas que reclamó expulsión. pic.twitter.com/sC8E086AhW — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026 La lapidaria respuesta del Cholo Simeone Del otro lado, Simeone eligió no meterse a discutir cada jugada. Su respuesta fue más general, pero también contundente. Para el entrenador argentino, hay una frontera que quienes ocupan ese lugar no deberían cruzar.

“Hay que tener respeto, te llames como te llames, porque si no traspasas una línea peligrosa”, manifestó el DT argentino. Y explicó por qué considera que los entrenadores deben medir sus palabras. Simeone puso el foco en la enorme exposición que tienen quienes conducen a los principales equipos y en el impacto que pueden generar sus declaraciones cuando apuntan contra otros protagonistas del fútbol.

“Somos respetuosos con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado con la exposición importante que tenemos y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos”, señaló.