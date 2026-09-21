En vivo: Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Barracas y es más líder que nunca de la tabla anual

Tras un centro perfecto de Luciano Gómez, José Florentín metió un tremendo cabezazo para darle el 1-0 a Independiente Rivadavia ante Barracas Central.

Gómez envió un centro preciso al área y Florentín apareció sin marcas por el sector central para definir y establecer el 1 a 0.

Independiente Rivadavia derrota 1-0 a Barracas Central por la décima fecha. La Lepra mendocina llega con 14 puntos, entonada por el triunfo ante Aldosivi, y con la misión de reacomodarse en la tabla anual para no bajarse de los puestos de playoffs.

Independiente Rivadavia comenzó mejor y sacó provecho de un viento que complicó a ambos equipos. Con intensidad para recuperar la pelota y amplitud para atacar, el equipo de Berti tomó el control de las acciones desde los primeros minutos.

El primer golpe llegó a los 12'. Una combinación ofensiva entre Matías Fernández y Luciano Gómez terminó con un preciso centro del reaparecido lateral desde la derecha que Florentín conectó de cabeza para marcar el 1 a 0 para la Lepra.

Florentín metió un gran cabezazo para el 1-0 de la Lepra Florentín puso el 1-0 de Independiente Rivadavia TNT Sports Noticia en construcción.