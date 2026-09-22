Se define el fallo del polémico Boca-Vélez por Copa Argentina: qué resolverá la AFA y por qué

Este martes 22 de septiembre se conocerá la resolución del Tribunal de Disciplina tras el reclamo de Vélez por "alineación indebida" de Boca.

El triunfo por penales de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por los octavos de la Copa Argentina quedó marcado por la polémica debido a la inclusión de seis jugadores extranjeros en la nómina azul y oro, cuando el máximo permitido por partido por el reglamento del fútbol argentino y el convenio de Futbolistas Agremiados es de cinco.

El cuadro de Liniers rápidamente protestó y elevó un reclamo formal, en el que pidió que le dieran la clasificación por "alineación indebida". En Brandsen 805, en tanto, se defendieron bajo el pretexto de que se trató de un "error administrativo e involuntario" en el armado de la lista y que no sacaron ventaja deportiva, ya que uno de los implicados, el paraguayo Ángel Romero, no ingresó. Desde la AFA decidieron el pasado jueves postergar el fallo hasta este martes 22 de septiembre.

Los motivos por los que la AFA mantendrá a Boca como ganador La AFA mantendrá a Boca como ganador de la serie, pese al reclamo de Vélez. Fotobaires Llegada la fecha pactada, a falta del anuncio oficial, que se dará durante la reunión del Comité Ejecutivo que se celebra hoy, ya se da por hecho que el Tribunal de Disciplina rechazará la protesta del Fortín y mantendrá como ganador de la serie al Xeneize, que el domingo tendrá que enfrentar a Racing en Rosario por los cuartos de final.

La postura de la AFA es que los partidos deben definirse en la cancha, siempre y cuando no se haya incurrido en una falta de gravedad tal que amerite lo contrario. En ese sentido, lo que salvó a Boca de la descalificación fue el hecho de que el Vasco Arruabarrena no hiciera ingresar a Romero. De haberlo hecho, el escenario hoy sería otro.

La casa madre del fútbol argentino ya había actuado recientemente de la misma manera en un partido del campeonato femenino, en el que Belgrano venció 3-1 a Lanús, pero realizó 6 cambios (uno más que los permitidos). Pese a las protestas del Granate, el elenco cordobés quedó igualmente como ganador, ya que la sexta sustitución se realizó en el último minuto de juego y consideraron que no implicaba una ventaja deportiva, aunque sí le aplicaron una multa económica por la infracción disciplinaria.