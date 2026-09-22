La controversial sentencia de Oscar Ruggeri sobre qué pasaría si Paredes jugara en River
Oscar Ruggeri elogió el partido de Leandro Paredes ante San Lorenzo e imaginó un escenario en el que en vez de jugar en Boca visitera la camiseta de River.
Boca Juniors venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico del domingo en el Nuevo Gasómetro. Un triunfazo que le permitió asentarse en los puestos de playoffs del Torneo Clausura y en los de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual, y que tuvo como una de sus principales e indiscutibles figuras a Leandro Paredes.
El volante central de 32 años se adueñó del mediocampo y marcó el ritmo de juego del Xeneize, que dominó ampliamente al rival. Su actuación le valió grandes elogios, incluidos los de Oscar Ruggeri, que se realzó su figura y se animó a imaginar que pasaría si el capitán azul y oro vistiera la camiseta de River Plate.
Oscar Ruggeri imaginó qué pasaría si Leandro Paredes jugara en River
"Es de esos jugadores que le podés tirar cualquier bomba y la para como si nada, la levanta, te hace unos pases... Son pibes cracks que si no lo tenés, lo sufrís. Hace más grandes a los que tiene al lado", comenzó a exponer el Cabezón este lunes en F90 por ESPN respecto del partido de Lean.
Tras esto, el histórico y siempre controversial exdefensor jugó con la posibilidad de que Paredes estuviera en la vereda de enfrente: "Si fuera el 5 de River, hoy River estaría en la misma posición que está Boca. River no tiene un jugador como Paredes", sentenció Ruggeri sin dudarlo un segundo.
Esta opinión llamó un poco la atención, ya que si bien el capitán xeneize es uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino, al Millonario no le faltan jugadores de jerarquía; más bien todo lo contrario, ya que cuenta en su plantel con varias figuras que jugaron y brillaron en la Selección argentina, como Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Ángel Correa.