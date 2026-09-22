La controversial sentencia de Oscar Ruggeri sobre qué pasaría si Paredes jugara en River

Oscar Ruggeri elogió el partido de Leandro Paredes ante San Lorenzo e imaginó un escenario en el que en vez de jugar en Boca visitera la camiseta de River.

Boca Juniors venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico del domingo en el Nuevo Gasómetro. Un triunfazo que le permitió asentarse en los puestos de playoffs del Torneo Clausura y en los de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual, y que tuvo como una de sus principales e indiscutibles figuras a Leandro Paredes.

El volante central de 32 años se adueñó del mediocampo y marcó el ritmo de juego del Xeneize, que dominó ampliamente al rival. Su actuación le valió grandes elogios, incluidos los de Oscar Ruggeri, que se realzó su figura y se animó a imaginar que pasaría si el capitán azul y oro vistiera la camiseta de River Plate.

Oscar Ruggeri imaginó qué pasaría si Leandro Paredes jugara en River ESPN "Es de esos jugadores que le podés tirar cualquier bomba y la para como si nada, la levanta, te hace unos pases... Son pibes cracks que si no lo tenés, lo sufrís. Hace más grandes a los que tiene al lado", comenzó a exponer el Cabezón este lunes en F90 por ESPN respecto del partido de Lean.

Tras esto, el histórico y siempre controversial exdefensor jugó con la posibilidad de que Paredes estuviera en la vereda de enfrente: "Si fuera el 5 de River, hoy River estaría en la misma posición que está Boca. River no tiene un jugador como Paredes", sentenció Ruggeri sin dudarlo un segundo.