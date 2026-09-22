El esperanzador mensaje de Alfredo Berti que ilusiona a los hinchas de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia ganó un partido clave el lunes por la noche ante Barracas Central, sigue puntero en la tabla anual y se esperanza con salir campeón por esa vía. El hincha se ilusiona y Alfredo Berti, su entrenador, también: "Esperemos terminar el año con algún logro”.

El gol de José Florentín a los 12 minutos fue clave para calmar la ansiedad y después defender con los dientes apretados y traerse 3 puntos claves a Mendoza. “Sabíamos que iba a ser un partido duro y difícil. Barracas pone mucha gente en ataque, tiene mucha altura y potencia física. Creo que golpeamos en el momento que teníamos que golpear y lo hicimos muy bien”. Y agregó: "Tal vez nos faltó un poquito de precisión adelante para convertir el segundo gol, pero en líneas generales el equipo mostró carácter y determinación".

Siguiendo con su descripción de lo que sucedió, Berti se deshizo en elogios hacia sus dirigidos: "Me da orgullo el equipo, porque no es fácil mantener un nivel en el fútbol argentino, que es tan parejo. Nos fuimos de las dos competencias, Copa Libertadores y Copa Argentina, por penales y ningún rival nos supera. Hay funcionamiento y esperemos terminar el año con algún logro".