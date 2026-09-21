Independiente Rivadavia venció 1-0 a Barracas de visitante y es más líder que nunca de la tabla anual

Independiente Rivadavia consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, por la décima fecha del Torneo Clausura . Con una actuación sólida y efectiva, el equipo dirigido por Alfredo Berti se quedó con tres puntos de enorme importancia para sus aspiraciones en la temporada.

Gracias a este resultado, la Lepra alcanzó los 51 puntos y quedó como único líder de la tabla anual, con tres unidades de ventaja sobre Vélez, su escolta inmediato. Por el Clausura , el panorama también es alentador. Independiente Rivadavia se ubica en la tercera posición, apenas un punto por detrás de Rosario Central y Argentinos Juniors, los líderes de la Zona B.

Independiente Rivadavia comenzó mejor y sacó provecho de un viento que complicó a ambos equipos. Con intensidad para recuperar la pelota y amplitud para atacar, el equipo de Berti tomó el control de las acciones desde los primeros minutos.

El primer golpe llegó a los 12'. Una combinación ofensiva entre Matías Fernández y Luciano Gómez terminó con un preciso centro del reaparecido lateral desde la derecha que Florentín conectó de cabeza para marcar el 1 a 0 para la Lepra.

Tras ponerse en ventaja, la Lepra asumió el control del encuentro y exhibió su mejor versión futbolística. Con criterio para administrar la pelota y paciencia para elaborar cada ataque, el equipo de Alfredo Berti dominó el desarrollo y generó las oportunidades más peligrosas.

Barracas buscó reaccionar a partir de la intensidad y el empuje, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. En contrapartida, el manejo de Florentín y Fernández le permitió a la Lepra sostener la posesión y marcar el ritmo del partido.

La primera aproximación de riesgo del Guapo llegó recién a los 31 minutos. Y acto seguido, tras una acción colectiva dentro del área, los jugadores visitantes reclamaron penal por una presunta infracción sobre Maxi Salas. Sin embargo, la jugada quedó invalidada por posición adelantada del delantero antes del contacto.

Matías Fernández se escapa de Barrios. El 10 de la Lepra alternó buenas y malas. Fotobaires

Sobre el cierre de la etapa inicial, Independiente Rivadavia volvió a acercarse. Luego de una acción preparada desde un tiro libre, Salas sacó un remate que obligó a intervenir al arquero Miño, atento para controlar el balón y mantener con vida a Barracas antes del descanso.

En busca de cambiar la historia del partido, Damián Ayude movió el banco al inicio del complemento y mandó a la cancha a Maroni, Insúa y Taborda. Las modificaciones surtieron efecto de inmediato. Barracas Central ganó protagonismo, se adueñó de la pelota y comenzó a generar complicaciones sobre el arco defendido por Bolcato.

En medio del crecimiento del conjunto local, Independiente Rivadavia encontró espacios para responder de contraataque. Bucca desbordó por su sector y envió un centro preciso para Fernández, que apareció por el lado opuesto y conectó de volea. La definición salió apenas desviada y estuvo cerca de convertirse en el segundo gol mendocino.

Matías Fernández casi convierte el 2-0 para la Lepra

MATI FERNÁNDEZ, CERCA DEL 2-0 PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIAEl de la Lepra mendocina estuvo a nada de convertir el segundo ante Barracas.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6Xd94YhOzL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2026

La Lepra llegaba al encuentro compartiendo la cima de la tabla anual con Vélez, ambos con 48 unidades. Además, la derrota de Argentinos Juniors frente a Rosario Central representaba una oportunidad inmejorable para tomar distancia de varios de sus competidores directos. El conjunto mendocino no la desaprovechó y regresó de Buenos Aires con una victoria que le permitió fortalecer su posición en la lucha por la clasificación y los objetivos mayores.

En los minutos finales, cuando Barracas Central buscó la igualdad con más desesperación que claridad, Independiente Rivadavia respondió con orden, personalidad y experiencia para sostener la ventaja. El equipo de Berti volvió a demostrar carácter en un escenario complejo y cerró el partido sin sobresaltos.

La Lepra llegaba al encuentro compartiendo la cima de la tabla anual con Vélez, ambos con 48 unidades. Además, la derrota de Argentinos frente a Central representaba una oportunidad inmejorable para tomar distancia de varios de sus competidores directos. El conjunto mendocino no la desaprovechó y regresó de Buenos Aires con una victoria que le permitió fortalecer su posición en la lucha por la clasificación y los objetivos mayores.

El minuto a minuto de Barracas Central vs Independiente Rivadavia