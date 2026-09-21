Video: el blooper que sufrió Alfredo Berti en pleno partido de Independiente Rivadavia ante Barracas

Alfredo Berti, que dirige hace una semana con una bota ortopédica, sufrió un golpe involuntario de Bottari tras una falta de Insua y su muleta no resistió.

Independiente Rivadavia venció 1-0 a Barracas en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y sacó tres puntos de ventaja en lo más alto de la tabla anual. El único gol del encuentro lo marcó José Florentín, en un partido en el que el equipo de Alfredo Berti volvió a sumar puntos importantes en su pelea por los objetivos de la temporada.

La escena más llamativa, sin embargo, ocurrió a los 38 minutos del segundo tiempo. Rodrigo Insúa fue a disputar una pelota con Tomás Bottari y el futbolista de Independiente Rivadavia llegó antes, pero recibió el impacto de la pierna extendida del defensor de Barracas y terminó cayendo hacia el sector donde estaba su entrenador.

Bottari cayó y terminó rompiendo la muleta de Berti La insólita rotura de muleta que sufrió Alfredo Berti. TNT Sports En la caída, Bottari impactó contra una de las muletas que Berti utilizaba para desplazarse y el metal terminó completamente doblado. El entrenador observó la situación desde el banco mientras continuaba con las indicaciones, en una de las imágenes más insólitas que dejó la jornada.

Berti ya había llamado la atención en los últimos partidos dos partidos (Aldosivi y Atlético Tucumán) por dirigir utilizando muletas y una bota ortopédica. El entrenador explicó días atrás que sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento: "Tengo una fractura. Fue en un entrenamiento hace un par de días. Quise golpear una pelota, me resbalé y me caí. En consecuencia, eso me provocó una fractura en el peroné. Todavía me quedan tres o cuatro semanas más de bota, así que habrá que tener paciencia", expresó el Loco.