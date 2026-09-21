La excelente noticia que recibió Gimnasia luego de empatar contra Deportivo Riestra

Si bien no pudo ganar como local ante el Malevo, este lunes el Lobo pudo abrochar a una de sus figuras. Los detalles.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza viene de empatar sin goles ante Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie. Si bien el equipo de Darío Franco dejó pasar dos puntos en Mendoza ante un flojo rival, este lunes cerró a su figura y sus hinchas recibieron una gran noticia, ya que habrá goleador para rato... o no.

Fernando Porreta, presidente del club, confirmó que adquiere el 50% restante del pase, que pertenecía a Rosario Central, de Agustín Módica y el Lobo pasa a tener el 100% del pase. El delantero tiene 8 goles en este clausura, está en boca de todos y a esto se le suma que a sus 23 años cuenta con la doble nacional italiana-argentina.

Agustín Módica lleva 12 goles con la camiseta del Lobo Juan Mateo Aberastain / MDZ Módica lleva 12 goles en 22 partidos jugados con Gimnasia en este 2026 y ya despertó el interés de clubes de Argentina, pero también de equipos del exterior como la Fiorentina de Italia. Si bien esta noticia no garantiza que el Pichi siga en el club en 2027, el Lobo lo cotizará en una alta cifra y si no se queda el Mensana sacará una buena suma de dinero por él.