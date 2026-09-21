La excelente noticia que recibió Gimnasia luego de empatar contra Deportivo Riestra
Si bien no pudo ganar como local ante el Malevo, este lunes el Lobo pudo abrochar a una de sus figuras. Los detalles.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza viene de empatar sin goles ante Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie. Si bien el equipo de Darío Franco dejó pasar dos puntos en Mendoza ante un flojo rival, este lunes cerró a su figura y sus hinchas recibieron una gran noticia, ya que habrá goleador para rato... o no.
Fernando Porreta, presidente del club, confirmó que adquiere el 50% restante del pase, que pertenecía a Rosario Central, de Agustín Módica y el Lobo pasa a tener el 100% del pase. El delantero tiene 8 goles en este clausura, está en boca de todos y a esto se le suma que a sus 23 años cuenta con la doble nacional italiana-argentina.
Módica lleva 12 goles en 22 partidos jugados con Gimnasia en este 2026 y ya despertó el interés de clubes de Argentina, pero también de equipos del exterior como la Fiorentina de Italia. Si bien esta noticia no garantiza que el Pichi siga en el club en 2027, el Lobo lo cotizará en una alta cifra y si no se queda el Mensana sacará una buena suma de dinero por él.
Una baja para el próximo partido
Luciano Cingolani, extremo que se ganó la titularidad este semestre, llegó a la quinta amarilla contra Deportivo Riestra y se perderá la fecha 11 ante Estudiantes LP en condición de visitante. Para ese partido Franco espera que esté a disposición Facundo Lencioni, que padece de un esguince de tobillo.