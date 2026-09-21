River y Rosario Central llevarán a la AFA dos proyectos para cambiar el fútbol argentino

Chiqui Tapia y Stefano Di Carlo hace varios meses atrás. River vuelve a las reuniones de Comité Ejecutivo de AFA y presentará un documento crítico con pedido de reformas.

River Plate volverá este martes 22 de septiembre a participar de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y lo hará con un documento que plantea cambios en distintos aspectos del funcionamiento del fútbol argentino. El texto propone reformas sobre el formato de los torneos, el calendario, el arbitraje, los procedimientos institucionales y la generación y distribución de recursos.

El planteo del club de Núñez contempla seis ejes. Entre ellos aparece una reducción gradual de los equipos de Primera División, con reglas que no se modifiquen durante el desarrollo de los campeonatos. También propone reordenar el calendario y las ventanas del mercado de pases, establecer criterios más claros para el acceso a la información y revisar el sistema de designaciones arbitrales, con evaluaciones de rendimiento y un comité independiente que audite el proceso.

River vuelve al Comité Ejecutivo después de seis meses River estará presente mañana en el Comité Ejecutivo de @afa .



Presentará un documento con reformas. La idea es volver para confrontar desde adentro. pic.twitter.com/xpLOy6ZQsm — Maximiliano Grillo (@maxigrillo) September 21, 2026 En materia económica, River sostiene el esquema solidario de distribución de ingresos entre los clubes, pero plantea revisar la manera en que la AFA genera recursos y propone nuevas líneas para ampliar esos fondos. A su vez, pide reformular el modelo de derechos de televisión, tanto para el mercado nacional como para las competencias internacionales. El club aclaró que el documento constituye el marco general de su posición y que cada eje será desarrollado posteriormente con proyectos específicos.

La presentación también representa el regreso de River a una reunión del Comité Ejecutivo después de seis meses. En marzo, la institución que preside Stefano Di Carlo había anunciado que dejaría de participar de esos encuentros al considerar que no existían “las garantías procedimentales necesarias” para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones.

El proyecto de Belloso para reducir la Liga Profesional Rosario Central presentará un proyecto para bajar de 30 a 24 los equipos en Primera @splendidam990 En paralelo, Rosario Central llevará a la discusión otro planteo relacionado directamente con el formato de la máxima categoría. Según contó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid, Gonzalo Belloso presentará un proyecto para reducir progresivamente la Primera División, que actualmente tiene 30 equipos, con el objetivo de avanzar hacia una estructura más reducida. La propuesta mencionada contempla cuatro descensos y dos ascensos por temporada como mecanismo de reducción.