Bombazo: cuál es el DT por el que iría Chiqui Tapia si Scaloni no sigue en la Selección argentina

Más allá de que la renovación de Scaloni sigue siendo prioridad, el Chiqui Tapia ya tendría en carpeta una opción de contingencia para la Selección argentina.

La Selección argentina se prepara para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último duelo marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional después de 22 años, y podría ser también uno de los últimos partidos del ciclo Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza en diciembre.

Si bien en declaraciones recientes no descartó la posibilidad de seguir, lo cierto es que su continuidad o no al frente de la Albiceleste a esta altura del año sigue siendo una auténtica incógnita. Claudio Tapia había asegurado que el Gringo es su "plan A, B y C". Pero, al parecer, existiría en el horizonte un plan D.

Diego Simeone sería el principal candidato del Chiqui Tapia Esto es Fútbol Así lo adelantó Hugo Balassone en su programa de YouTube Esto es Fútbol, en el que indicó que pese a los rumores, "Tapia confía en que Scaloni le va a decir que sí, que continúa en la Selección". Pero en caso de que finalmente diga que no, "el nombre que tiene en carpeta Tapia para reemplazarlo es el de Diego Simeone", indicó el periodista.

Sin duda la noticia sorprende. No porque no tenga los pergaminos necesarios para aspirar al puesto, ya que, de hecho, su nombre resonó en reiteradas oportunidades para agarrar la Selección, incluso desde antes de 2010, cuando todavía ni había asumido en el Atlético de Madrid (llegó en 2012), y hasta lo fueron a buscar en 2017 tras la salida del Patón Bauza, aunque él rechazó la oferta en su momento.

El Cholo Simeone tiene contrato en el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027. EFE Pero desde que asumió Scaloni en 2018 y se asentó luego de la obtención de la Copa América 2021, las chances de que el Cholo asumiera alguna vez parecían haberse desvanecido. Sin embargo, ahora vuelve a aparecer en escena, con el beneplácito del Chiqui Tapia y el agregado de que su contrato en el Colchonero finaliza en junio de 2027, lo que le dejaría el camino allanado en el corto plazo para ser el entrenador de Argentina.