La decisión de Tagliafico tras ser convocado a la Selección argentina y qué dijo de los amistosos ante rivales muy débiles

Nicolás Taglifico se sinceró sobre el recambio generacional, se refirió a la despedida de Messi y marcó una tajante postura acerca del nivel de los amistosos.

Nicolás Tagliafico no le escapó a un tema que empieza a instalarse cada vez con más y genera cierta sensibilidad. A los 34 años, el lateral del Olympique Lyon sabe que su ciclo con la Selección argentina también entra en la recta final y lo reconoció antes de sumarse al plantel de Lionel Scaloni.

El campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América llegó a Ezeiza para afrontar los próximos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último más que especial porque será ni más ni menos que el partido despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Y cuando le preguntaron cómo atraviesa este momento, dejó una respuesta que refleja lo que viene.

La dolorosa confesión de Tagliafico sobre su futuro en la Selección “En la última etapa, tratando de disfrutarla al máximo posible porque no se sabe cuándo se termina. No sé si habrá una renovación grande del plantel”, aseguró Tagliafico, unos de los primeros caudillos de la Scaloneta que siempre estuvo y fue clave desde 2018 hasta esta parte.

Tagliafico habló sobre su futuro en la Selección argentina. Video: DSports El ex Ajax e Independiente entiende que el recambio es inevitable y, en ese sentido, también hubo tiempo para marcar lo que representa el retiro de Messi. "Es duro cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo. Pasaron muchos años, 20 años, con el mejor jugador pero hay que asimilarlo“, subrayó.

Tagliafico también puso el foco en otro debate que acompaña a la Selección desde hace tiempo: los rivales elegidos para los amistosos. Argentina volverá a medirse con selecciones débiles y el defensor marcó una postura más que firme al pararse del lado de la AFA. "Ya hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales, se demostró que incluso se llegó a la final del mundo jugando con esta clase de rivales", sostuvo.