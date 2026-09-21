El descargo de Blondel tras su gol a River: salió a defender a Morena Beltrán y apuntó contra un periodista
Lucas Blondel, autor del gol del triunfo de Huracán ante River, salió a defender a su pareja, la periodista Morena Beltrán, por una agresión de un comunicador.
Lucas Blondel vivió una noche especial en el Monumental. El lateral marcó el gol con el que Huracán venció 2-1 a River y, después del partido, salió públicamente a defender a su futura esposa, Morena Beltrán, tras un comentario del periodista y creador de contenido Lucas Schmidt.
Blondel apareció a los 80 minutos para darle el triunfo al Globo con un remate desde afuera del área. El defensor recibió después de una jugada de Óscar Cortés y definió contra el palo derecho de Santiago Beltrán para establecer el 2-1 definitivo. La victoria significó además la primera derrota de Leonardo Ponzio desde que asumió como entrenador interino de River.
La respuesta de Blondel tras el comentario sobre Morena Beltrán
Después del partido, Blondel reaccionó a una publicación de Lucas Schmidt, quien había utilizado su relación con Morena Beltrán para cuestionar a River y referirse al futbolista. El comentario incluía una referencia a la periodista como un "caramelo" y una imagen de ella en traje de baño. Ante esto, el defensor expresó su enojo y cuestionó la forma en que se había hablado de su pareja.
"Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar", escribió Blondel. El jugador también marcó una diferencia entre las críticas deportivas y los comentarios relacionados con su vida privada.
Lucas Blondel también habló de su carrera
El futbolista de Huracán continuó con su descargo y sostuvo: "Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma". Luego destacó el lugar que ocupa Beltrán en su vida: "Haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que más felices me hacen".
Blondel también respondió a la referencia sobre su trayectoria profesional y aseguró estar orgulloso de lo que construyó como futbolista. "Estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco, según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, muchísimo", expresó. Su mensaje terminó con una reflexión sobre la necesidad de expresarse con respeto frente a este tipo de situaciones.