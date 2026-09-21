Así quedó el discutido historial entre Boca y San Lorenzo tras el triunfo xeneize en el Nuevo Gasómetro

Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y volvió a recortar la diferencia en uno de los historiales más discutidos del fútbol argentino.

El triunfo 2-0 de Boca ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro modificó nuevamente una de las estadísticas más discutidas del fútbol argentino.

Boca Juniors no solo se llevó tres puntos de oro del Nuevo Gasómetro. El 2-0 ante San Lorenzo también volvió a mover los números de uno de los historiales más polémicos del fútbol argentino. Con el triunfo del equipo de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize achicó la distancia en el conteo que incluye amateurismo, donde el Ciclón sigue arriba pero ahora por apenas cinco partidos.

El clásico entre Boca y San Lorenzo tiene una particularidad que lo diferencia de otros grandes enfrentamientos del fútbol argentino: el número exacto de partidos y la diferencia entre ambos depende del criterio utilizado. El registro que contempla los encuentros oficiales desde 1915 contabiliza 215 cruces, con 83 victorias de San Lorenzo, 78 de Boca y 53 empates. Además, existe un encuentro del Apertura 1990 que fue dado por perdido a ambos clubes.

La discusión por el partido de 1919 El partido de la discordia en 1919 Historia de Boca y Revista Mundo Deportivo La diferencia entre algunos registros aparece, entre otras cuestiones, por el partido que Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Campeonato de 1919. Ese torneo fue posteriormente anulado y algunos historiadores consideran que aquel encuentro no debe formar parte del historial oficial, mientras que otros entienden que el partido se disputó oficialmente y debe contabilizarse. Por ese motivo aparecen registros de 214 o 215 partidos y diferencias distintas entre ambos equipos.

El criterio que toma el período amateur y profesional ubica actualmente a San Lorenzo con 83 triunfos contra 78 de Boca, mientras que hubo 53 empates. Es decir, el Ciclón mantiene una ventaja de cinco partidos. Bajo otros registros, como el que utiliza Historia de Boca, la diferencia puede aparecer con un número distinto debido a la inclusión o exclusión de determinados encuentros.

La cuenta que lleva San Lorenzo El historial que cuenta San Lorenzo en su página web oficial. sanlorenzo.com.ar San Lorenzo, en cambio, utiliza principalmente un registro que comienza con el profesionalismo, en 1931. En su sitio oficial contabiliza 193 partidos de Liga, con 76 victorias del Ciclón, 66 de Boca y 51 empates, además de seis cruces por copas nacionales y cuatro por competencias internacionales. Con ese criterio, la ventaja azulgrana es mucho mayor: 13 partidos en el total.