Polémica en el fútbol mendocino por la suspensión de dos partidos por curiosos motivos

Dos encuentros del fútbol mendocino que se iban a disputar el fin de semana fueron suspendidos por motivos llamativos que despertaron la polémica , principalmente por cómo se sucedieron los hechos en cada uno de los estadios. Por esto, uno de los clubes involucrados sacó un fuerte comunicado.

El primero de los hechos ocurrió el viernes pasado, con el partido que tenían que disputar Gutiérrez Sport Club y Atlético Club San Martín , correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de primera división de la Liga Mendocina de Fútbol .

El otro se dio este domingo en San Carlos , con el juego suspendido entre Sportivo La Consulta y Sport Club San Carlos , válido por la cuarta fecha del torneo Regional Amateur .

En el Anselmo Zingaretti no se pudo jugar por una situación más que curiosa.

Con la gente en las tribunas, el equipo local realizando la entrada en calor y sin ningún inconveniente a simple vista, el partido entre el Celeste y el Albirrojo fue suspendido por una supuesta agresión a un integrante del personal de seguridad privada.

Por este motivo, el jefe de operativo le comunicó al árbitro Lionel Casanova que no había garantías para desarrollar el evento, por lo que la autoridad decidió levantar planilla y dar por suspendido el encuentro.

El plantel que conduce José Luis Chicho Bazzali había hecho hasta la entrada en calor. Prensa GSC

Desde la institución local emitieron un comunicado en donde, entre otras cosas, notificaron que el agente involucrado se negó a hacerse los estudios de rigor, para determinar las consecuencias de la agresión, e indicaron que “nos resultó sumamente llamativo el proceder reglamentario en los minutos previos a la suspensión”, debido a que ni el plantel visitante ni la terna arbitral salieron al campo de juego.

Ahora, será el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina el que tendrá que definir qué pasará con el partido.

En San Carlos no había ambulancia, pero…

No menos llamativo fue lo que aconteció este domingo con el partido entre La Consulta y San Carlos, que fue suspendido por la falta de ambulancia en el estadio, una condición obligatoria que determina el reglamento del torneo Regional Amateur.

En La Consulta no se jugó por falta de ambulancia, que estaba en camino al momento de la suspensión.

Sin embargo, desde la institución local indicaron que el árbitro del partido, Diego Espósito, tomó la decisión de suspenderlo apenas tres minutos después de la hora señalada para el inicio del encuentro, y luego de ser notificado que el móvil sanitario se encontraba en camino al estadio.

A esto se sumaron las declaraciones de algunos jugadores, quienes señalaron que el mismo árbitro les había advertido que el inicio del partido podía retrasarse debido al viento Zonda y que “no tenía problemas en esperar el tiempo necesario”.