Atento, Colapinto: el factor clave que tendrá que tener en cuenta para el GP de Azerbaiyán

Colapinto afrontará la carrera en Bakú, donde un factor clave puede convertirse en un enemigo por las características de un trazado que no perdona errores.

La Fórmula 1 se prepara para regresar al circuito urbano de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto tendrá muy presente una variable que ya le jugó una mala pasada. El viento aparece nuevamente como uno de los factores a seguir de cerca durante el fin de semana, especialmente para Alpine, en un trazado donde cualquier pérdida de control puede terminar contra las paredes.

Las previsiones apuntan a ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, una condición capaz de alterar el comportamiento de los monoplazas y complicar especialmente el paso por las curvas. En un circuito urbano como el de Bakú, donde los muros se encuentran prácticamente al límite de la pista, el margen para corregir una maniobra es mínimo y el viento puede convertirse en un factor determinante.

Colapinto se prepara para disputar el GP de Azerbaiyán y el viento será un factor clave. www.francolapinto.com El viento, el factor clave en el Gran Premio de Azerbaiyán Colapinto ya experimentó en carne propia las dificultades que genera esta condición en el GP de Azerbaiyán. El año pasado, durante la Q1 de la clasificación, el argentino perdió el control de su Alpine y terminó impactando contra el muro: “Fue bastante complicado. Probablemente había mucho viento allí, muchas ráfagas, y entré en la curva y perdí completamente la parte trasera”, explicó en aquel momento el piloto.

El argentino incluso relacionó el accidente con las ráfagas que azotaban el circuito: “Realmente no sé bien la razón, pero supongo que fue por mucho viento de cola. Creo que había ráfagas de 60-80 km/h y, cuando te golpean así, levantan la parte trasera y simplemente perdí el coche por completo”, señaló Colapinto, que dejó en evidencia cuánto puede modificar el viento el comportamiento del Alpine.