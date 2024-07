Paredes reveló su reacción de chico cuando estuvo a punto de jugar en River: "Me puse..."

Tras la finalización de la Copa América 2024 y mientras la Selección Sub 23 se encuentra en París disputando los Juegos Olímpicos, la mayoría de los jugadores de la Selección argentina disfrutan de sus vacaciones antes de volver a sus clubes para realizar la pretemporada, y algunos continúan aún en el país.

Uno de ellos es Leandro Paredes, quien está aprovechando su estadía antes de regresar a la Roma para las más diversas actividades, como presentar su propia línea de vinos o ir a la Bombonera a ver a Boca Juniors en la revancha de 16vos de Sudamericana contra Independiente del Valle.

Es conocido el fanatismo del 5 de la Scaloneta por el Xeneize, equipo en el que debutó profesionalmente y jugó los primeros años de su carrera. Lo que no muchos sabían es que cuando era más pequeño estuvo cenca de vestir la camiseta de su eterno rival. Así lo relató este miércoles en OLGA: "Tenía seis o cinco años y me vino a buscar River a mí para ir al club", reveló Lean.

Mirá el video

Tras semejante confesión, explicó cuál fue su reacción al enterarse de la noticia: "Mis viejos habían arreglado casi todo para que fuera jugador de River. Yo volví de una cena, me encerré en mi pieza y me puse a llorar". Y tras esto, señaló quién fue su salvadora: "Vino mi hermana mayor y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije 'Nada, nada'. Entonces salió de la pieza y dijo: 'Mi hermano no va a jugar en River'. Se dio cuenta de que yo no quería saber nada".

Ante los festejos del público presente en el estudio, Paredes contó entre risas y emocionado el final feliz de su historia: "A partir de ahí cambiaron todo y a los seis meses ya apareció Boca con que me quería llevar", contó, mientras la producción del programa le ponía de fondo la clásica melodía de trompetas de la hinchada xeneize.