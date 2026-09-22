Pepe Chatruc reveló un intimidante encuentro con Rafa Di Zeo en un boliche: "Mi amigo lloraba y decía 'no lo maten'"

José Chatruc recordó un cara a cara que tuvo con Rafael Di Zeo luego de un festejo de gol que le hizo a Boca con San Lorenzo en la Bombonera en 2002.

Como todo clásico, los partidos entre Boca Juniors y San Lorenzo suelen desencadenar muchos episodios extrafutbolísticos a su alrededor. Algunos son más coloridos, y otros un tanto (o bastante) más oscuros, como el que le tocó vivir a José Chatruc con Rafael Di Zeo luego del empate 2-2 en la Bombonera por el Apertura 2002.

"El Beto Acosta mete dos caños, me queda la pelota y hago el gol. Había visto el día anterior a Batistuta haciendo así (gesto de silencio con ambos índices) en Fiorentina. Me quedó en el inconsciente. Hago el gol y hago así a la tribuna de Boca. No a La 12, pero al costado...", comenzó a contar de manera risueña el exmediocampista del Ciclón en Vestuario Stream.

La fuerte anécdota de José Chatruc con Rafael Di Zeo en un boliche Vestuario Stream Al parecer, aquel festejo no le fue 100% gratuito: "Una semana después se va un amigo de despedida a Cocodrilo (famoso boliche porteño que supo funcionar tiempo atrás como cabaret). Yo no conocía mucho el ambiente. Empezamos a bailar, tomamos algo y un morocho grandote me dijo 'el Rafa quiere hablar con vos'. No entendía, no sabía ni quién era 'Rafa', y le dije que después iba".

"Vuelve dos veces más y a la tercera le digo 'decile a Rafa que me chupe la p…'. En mi ignorancia, yo no sabía que en Cocodrilo estaba siempre La 12 al fondo. Viene un amigo y me dice que Rafa era el capo de la barra de Boca. De repente viene un gigante y me dice 'el Rafa te espera allá'", continuó su anécdota Pepe.

"En el fondo había un trono y estaba Di Zeo sentado con dos señoritas y me dice que pase. Iba entrando y mi amigo llorisqueaba 'no lo maten, no lo maten...'. Yo por dentro pensaba que no me iban a matar, era un jugador conocido, 'muero y salgo en los diarios'. Entré confiado, medio entonado", detalló Chatruc entre risas.