Lionel Scaloni ya nos dijo que seguirá en la Selección argentina y algunos no se dieron cuenta

Lionel Scaloni tiene contrato con la Selección argentina hasta fin de año y, después de la derrota en la final del Mundial ante España en Estados Unidos, fue el propio entrenador quien puso en duda su continuidad. Sin embargo, su última convocatoria dejó algunas señales que permiten pensar que el ciclo todavía tiene capítulos por delante.

Scaloni fue el entrenador que llevó a Lionel Messi a ser campeón del mundo y quien encabezó una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección argentina. Pero ahora se encuentra ante un escenario diferente: con la renovación del plantel como una de las principales tareas y con la necesidad de empezar a encontrar los futbolistas que puedan ocupar el lugar de algunos históricos.

Es lógico que, ya sin Messi, el entrenador se plantee las cosas de otra manera y negocie determinadas condiciones que siempre aparecen sobre la mesa. Premios, amistosos de mayor calidad y una mayor incidencia en cuestiones internas de logística son algunos de los temas que pueden formar parte de una negociación que todavía está abierta.

Pero hay un detalle que genera expectativa: la última lista de convocados parece mostrar que Scaloni está pensando más allá de 2026.

Uno de los aspectos que más le costó al entrenador durante su ciclo fue afrontar las renovaciones generacionales. Scaloni siempre vio como una carga y algo incómodo el proceso, aunque lo hizo, de dejar afuera a futbolistas históricos con los que compartió tantos años.

Ya tuvo que atravesar esa situación en 2018 y 2022, y el Mundial 2026 volvió a plantearle un escenario similar. Esto es algo desgastante. El entrenador tuvo dificultades para desprenderse de algunos de sus viejos conocidos, pero ahora la Selección argentina necesita encontrar sangre nueva en determinados puestos.

Y ahí aparece la última convocatoria.

Agustín Giay, Román Vega, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, entre otros, son algunos de los nombres que Scaloni quiere observar de cerca pensando en la renovación de la Selección. A ellos se suman futbolistas del medio local como Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán y Tobías Andrada.

No se trata solamente de sumar nombres a una lista. Argentina necesita empezar a encontrar reemplazantes, principalmente en los laterales y en el ataque, dos sectores en los que el recambio será necesario.

Por eso, mientras las negociaciones por la renovación de Scaloni todavía continúan abiertas, sus últimas decisiones permiten interpretar que el entrenador ya está mirando más allá del cierre de su actual contrato.

Todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad. Pero si hay algo que dejó la última convocatoria es una señal: Scaloni ya está pensando en la próxima Selección argentina.