Un exjugador campeón con Racing colaboró con la colecta para Independiente: “Recibí críticas de los hinchas, pero…”

Lo deportivo pasó a segundo plano en Independiente durante las últimas horas, teniendo en cuenta que este jueves se lanzó de manera oficial la colecta de fondos que coordina Santi Maratea para lograr reunir unos 20 millones de dólares y saldar las deudas del club.

Las donaciones llegan desde distintos sectores relacionados al Rojo como los hinchas y exfutbolistas de la institución. Sin embargo, algunas provienen desde los lugares más insólitos, como la vereda de enfrente: Racing, el clásico rival.

El futbolista José Chatruc, integrante del plantel campeón con la Academia en 2001, que cortó una racha de 35 años sin títulos, comunicó por sus redes sociales que aportó a la campaña, y luego se defendió de las críticas de los hinchas de Racing que le recriminaron la iniciativa.

Felicito a mi amigo @marconijuan y por supuesto a @santumaratea1 por esta iniciativa de recaudar fondos para @Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. Saludos! — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 27, 2023

Algunos de los comentarios de los fanáticos hablan de desilución al enterarse de la donación. "Se me cayo un ídolo, aunque te agradezca x siempre el 2001", le puso un usuario, por ejemplo. A lo que el exvolante señaló: "No me agradezcas, lo hice porque tengo dos hue... gigantes. Y si, prefiero no ser tu ídolo si pensas así. Saludos".

Luego, Chatruc contó qué lo que lo motivó a hacer la donación: "Lo hice primero porque Juan es mi amigo y sé todo el esfuerzo que está realizando en la entidad. Sé todo lo que hace, se esfuerza, se comprometió. Es todo muy difícil, sé que no lo estaba pasando bien. Tuvo esta iniciativa y yo con Santi también tengo relación".

"Independiente es un club grande, y yo lo haría por cualquier club grande. Recibí críticas de hinchas de Racing, pero deben entender que debemos crecer como sociedad. No sirve que Independiente esté mal. Si no hay clásico se pierde la gracia. Me parecía algo noble, hay que cambiar el chip. Tenemos que ir para adelante", cerró, en diálogo con Olé.