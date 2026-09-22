El Apertura y el Clausura en 2027 tendrá un importante cambio y se confirmó un nuevo título: la Recopa de Campeones

En la vuelta de River a la AFA, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió y acordó puntos importantes de cara a las competencias del próximo año.

Con Tapia a la cabeza, el Comité Ejecutivo mantuvo una importante reunión en la AFA.

Se vienen cambios -y no menores- en el fútbol argentino. En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada este martes en el predio de Ezeiza y encabezada por Claudio Tapia, quedaron definidas varias cuestiones importantes de cara a la temporada 2027.

Qué es la Recopa de Campeones, el nuevo título oficial que aprobó el Comité Lo más llamativo es la confirmación de la Recopa de Campeones, una nueva competencia oficial que tendrá formato triangular. ¿Quiénes la jugarán? Los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

El cambio clave en el Apertura y Clausura de 2027 En cuanto a los torneos de Primera, no habrá revolución. El Apertura y el Clausura mantendrán el formato vigente: dos zonas de 15 equipos, con los ocho mejores de cada grupo avanzando a los playoffs. Justamente en este último punto radica el único y trascendental cambio.

Es que, a partir del próximo año, las semifinales ya no se disputarán en la cancha del equipo que haya terminado mejor ubicado en su zona: serán en un estadio neutral y con ambas parcialidades, al igual que la final. En cambio, los octavos y los cuartos conservarán la localía para el club que haya sumado más puntos en la etapa previa.

El cónclave tuvo lugar este martes y fue encabezado por Claudio Tapia en el Predio de Ezeiza. @AFA River se presentó de nuevo en la reunión de los dirigentes en AFA y hubo tensión La jornada también estuvo marcada por el regreso de River a la mesa del Comité Ejecutivo. Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del club, asistió en representación del Millonario y llevó distintas propuestas revolucionarias para ponerlas en consideración de los dirigentes.