La inesperada confesión de Colapinto: cuánto cobraba cuando corría para Williams

Franco Cola pinto recordó cómo fueron sus primeros meses en la Fórmula 1 y sorprendió al revelar cuánto dinero cobraba cuando corría en Williams . El piloto argentino contó que, pese a haber llegado a la Máxima, los ingresos que recibía por competir no alcanzaban para cubrir todos los gastos que tenía alrededor de cada Gran Premio.

Colapinto debutó con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024 , cuando reemplazó a Logan Sargeant. Su primera temporada en la categoría se extendió durante nueve carreras y le permitió sumar cinco puntos, incluidos los cuatro que consiguió en Azerbaiyán.

El argentino recordó aquella etapa durante una entrevista con David Broncano, en el programa español La Revuelta, donde repasó con humor las dificultades económicas que atravesó en sus primeros pasos dentro de la categoría.

Williams le dio a Franco Colapinto la oportunidad de debutar en la Máxima.

"El primer año, literalmente, perdía plata para correr . Porque me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia y perdía plata. Estaba en negativo", explicó Colapinto durante la charla.

El piloto de Alpine resumió aquella experiencia con otra frase que dejó en claro cómo entendía su llegada a la máxima categoría: "Fue una inversión correr en Fórmula 1 ".

Colapinto reveló cuánto cobraba en Williams

Su desembarco en Williams se produjo en agosto de 2024, cuando la escudería decidió reemplazar a Sargeant. Colapinto formaba parte del programa de jóvenes pilotos del equipo y recibió la oportunidad de competir en las últimas nueve fechas del campeonato.

El salto de Colapinto y sus primeros puntos

El argentino terminó duodécimo en su debut en Monza y rápidamente consiguió resultados destacados. En su segunda carrera, en Azerbaiyán, clasificó entre los diez primeros y terminó octavo, resultado que le permitió sumar sus primeras cuatro unidades en la Fórmula 1.

Luego volvió a puntuar en Estados Unidos, donde finalizó décimo. También consiguió un undécimo puesto en Singapur y terminó protagonizando una temporada que, pese a sus dificultades en las últimas fechas, le permitió consolidarse como piloto de la Máxima.

Franco Colapinto durante su etapa en Williams. www.francolapinto.com

Colapinto cerró aquel período con cinco puntos y, tras nueve Grandes Premios con Williams, continuó su carrera en la Fórmula 1 con Alpine.

La otra revelación de Colapinto

Durante la misma charla, el argentino también recordó con humor los daños que sufrió en algunos de sus primeros Grandes Premios y su lugar en el denominado "Campeonato de Destructores", una clasificación informal que circula en redes sociales. "Pasa que como la rompí un par de veces, capaz, le salí caro. No viste que hay un mundial de destructores. Van poniendo la suma de los daños", comentó entre risas.

Cuando Broncano le preguntó cómo marchaba actualmente en esa particular clasificación, Colapinto respondió: "Creo que top 15 estaré. Bastante bien. Mejoré". Y, al recordar su etapa en Williams, volvió a hacer referencia a los costos de aquel primer año: "Mi primer año en Williams, que me pagaban poco. Hice podio. Hice podio".