La Fórmula 1 prepara un inesperado cambio para las carreras de la temporada 2027

La Fórmula 1 prepara un cambio para las carreras de 2027 que modificará la distancia que deberán recorrer los pilotos en cada Gran Premio. La medida fue aprobada por la Comisión de la F1 y apunta a adaptar las competencias a las nuevas características que tendrán las unidades de potencia.

La propuesta contempla reducir la distancia estándar de las carreras de 305 a 290 kilómetros , una modificación que se traducirá en aproximadamente dos o tres vueltas menos, dependiendo de las características de cada circuito .

El cambio está relacionado directamente con la nueva generación de motores y con las modificaciones previstas para el flujo de combustible en 2027. Con una mayor cantidad de combustible disponible por unidad de tiempo, completar las mismas distancias podría exigir una capacidad adicional en los tanques de los monoplazas.

El reglamento de las unidades de potencia contempla una evolución en el reparto entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica. Aunque la relación actual se aproxima al 53-47% en favor del motor de combustión, el incremento del flujo de combustible previsto para 2027 llevaría esa proporción hacia un 58-42%.

La previsión es que el reparto continúe modificándose en 2028 hasta alcanzar aproximadamente un 60-40%, nuevamente con mayor participación del motor de combustión interna. Este escenario generaría una consecuencia concreta: para completar los mismos 305 kilómetros, los equipos podrían necesitar transportar una mayor cantidad de combustible. Eso implicaría incrementar la capacidad de los tanques de algunos monoplazas y utilizar recursos del límite presupuestario en ese desarrollo.

Por ese motivo, los equipos y la FIA acordaron reducir la distancia total de las carreras. La medida no se aplicará de la misma manera en todos los circuitos: contempla una reducción de dos o tres vueltas, en tanto que Mónaco quedará exceptuado porque ya tiene establecido un mínimo de 260 kilómetros.

La FIA sigue evaluando modificaciones para la Fórmula 1 2027. www.formula1.com

La medida todavía necesita una aprobación

La decisión todavía debe recibir la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA. La próxima reunión del organismo está prevista para el 15 de octubre y, una vez cumplido ese paso, la modificación podrá quedar definitivamente incorporada al reglamento.

La reunión de la Comisión de F1 celebrada en Londres también dejó otros cambios, aunque de menor alcance. Según detalla The Race, se acordaron "cambios menores en el reglamento deportivo y financiero", además de modificaciones relacionadas con las sesiones y las interrupciones durante los Grandes Premios.

La Fórmula 1 prepara modificaciones en la duración de las carreras para la temporada 2027. EFE

Más cambios para el reglamento de 2027

Otro cambio importante estará relacionado con las cajas de cambios. Para 2027 se eliminará su homologación, una medida que permitirá a los fabricantes desarrollar y modificar sus diseños con mayor libertad. Entre ellos estará Aston Martin, que se prepara para asumir por primera vez el desarrollo de sus propias cajas de cambios.

Además, la Comisión aprobó otras modificaciones menores en el reglamento técnico de 2027, cuyos detalles todavía no fueron especificados. La reducción de la distancia de las carreras, en tanto, queda pendiente del último paso formal antes de convertirse en una de las novedades reglamentarias de la próxima temporada.