Atención: cambios en la parrilla de la Fórmula 1 para el GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 tendrá cambios en su parrilla para el Gran Premio de Azerbaiyán . Red Bull confirmó este martes una modificación en su alineación para la fecha que se disputará en el circuito callejero de Bakú, luego de tres carreras en las que debió recurrir a un reemplazo por una lesión.

El movimiento también tendrá consecuencias en Racing Bulls, ya que el piloto que ocupó temporalmente esa butaca deberá regresar al equipo en el que comenzó la temporada. De esta manera, las dos escuderías vinculadas a Red Bull recuperarán su formación habitual para la próxima competencia.

La novedad se produjo después de que Isack Hadjar completara su recuperación de una lesión en la muñeca que le impidió participar en los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España. El francés había sufrido el inconveniente durante un entrenamiento en el receso de verano.

Red Bull anunció oficialmente que Hadjar regresará al RB22 para el GP de Azerbaiyán y volverá a compartir equipo con Max Verstappen. "Tras una exitosa recuperación de su lesión de muñeca, Isack volverá a competir en el circuito urbano de Bakú este jueves", señalaron desde la escudería.

El regreso pondrá fin a la presencia de Liam Lawson como sustituto del francés. El neozelandés tomó el lugar de Hadjar en Red Bull desde Zandvoort y continuó en ese asiento durante las carreras de Monza y Madrid. Durante ese período, Lawson consiguió dos resultados destacados: terminó séptimo en Países Bajos y sexto en el Gran Premio de España, sumando puntos para Red Bull.

La escudería destacó precisamente su actuación durante estas tres fechas. "El equipo quiere agradecer sinceramente a Liam su profesionalismo, dedicación y esfuerzo durante las últimas tres carreras", expresó Red Bull. "A pesar de las difíciles circunstancias, ofreció un rendimiento impresionante y aportó un gran valor al equipo. Le deseamos lo mejor en su regreso a Racing Bulls".

Lawson regresa a Racing Bulls

Con el retorno de Hadjar, Lawson volverá a ocupar su butaca habitual en Racing Bulls, donde será nuevamente compañero del joven Arvid Lindblad. El cambio también implica la salida de Yuki Tsunoda de esa alineación: el japonés había reemplazado a Lawson durante las tres carreras en las que el neozelandés fue promovido temporalmente a Red Bull.

Así, para el GP de Azerbaiyán se restablecerán las duplas que Red Bull había definido para la temporada 2026: Max Verstappen e Isack Hadjar en Red Bull, y Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls.

Para Hadjar, el regreso también representa la continuidad de una temporada en la que consiguió resultados importantes en su primer año con el equipo principal. Antes de la lesión había sumado siete Grandes Premios consecutivos entre los seis primeros y alcanzó su primer podio en la categoría en Mónaco.

El podio de Hadjar en Mónaco fue tema de debate en la Fórmula 1. Instagram @isackhadjar

El Gran Premio de Azerbaiyán comenzará con los entrenamientos del jueves, mientras que la clasificación se disputará el viernes y la carrera tendrá lugar el sábado, debido al calendario especial del fin de semana en Bakú.