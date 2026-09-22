La fuerte decisión de Estudiantes para no perder la localía en la semifinal ante Flamengo: golpea a sus hinchas

Estudiantes llegó a un acuerdo con Flamengo para jugar el partido de ida en UNO, pero deberá tomar una medida que tendrá impacto directo en su gente. Los detalles.

Estudiantes resigna una de sus tribunas para recibir a Flamengo en UNO. Foto: Estudiantes de La Plata

Estudiantes no se mueve de UNO. El Pincha encontró la manera de recibir a Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, aunque el acuerdo con el club brasileño tiene un costo altísimo que impactará directamente en sus hinchas locales.

El problema estaba en la cantidad de localidades que debía entregarle al Mengao. Como el estadio de 1 y 57 no contaba con un sector de 4.000 lugares disponible para la parcialidad visitante, Estudiantes corría el riesgo de perder la localía y tener que trasladar el partido a otro escenario.

Estudiantes cederá una de sus tribunas para poder recibir a Flamengo Ante esa posibilidad, la dirigencia albirroja negoció con Flamengo y encontró una solución que puede llegar a generar controversia: el equipo argentino resignará una de sus tribunas, ubicada detrás de uno de los arcos y habitualmente utilizada como popular.

Estudiantes y Flamengo ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Libertadores: fue 1-1 en La Plata y triunfo de los brasileños por 1-0 en el Maracaná. Fotobaires Esa grada tiene una capacidad aproximada de 6.000 espectadores, por lo que el Pincha perderá parte de su aforo habitual. En otras palabras, el club decidió prescindir de una porción de su gente para priorizar la localía, un detalle no menor teniendo en cuenta que el León está invicto en esa condición en esta edición de la Copa (dos triunfos y tres empates).