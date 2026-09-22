La Bruja Verón tuvo un tremendo cruce con un hincha de Estudiantes tras la derrota ante Lanús: "No te cagues"

Verón respondió a un comentario de una cuenta partidaria de Estudiantes que lo había cuestionado en Instagram y no se guardó nada.

Estudiantes de La Plata, que logró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores y está en competencia en la Copa Argentina, no la está pasando tan bien en el Clausura. Este lunes perdió 2-1 ante Lanús, una derrota que lo dejó a 6 puntos de los puestos de playoffs y comprometido en la Tabla Anual con las copas internacionales.

El mal pasar del equipo en el campeonato local genera un fuerte malestar entre los hinchas, que están cuestionando muy fuertemente a Alexander Medina y llenaron las redes de comentarios negativos. Uno de ellos logró captar la atención de Juan Sebastián Verón, que se pronunció y no se guardó nada.

Juan Sebastián Verón cruzó a un hincha de Estudiantes en redes El cruce de Verón con un hincha en Instagram. Captura @palmaresedlp y @juansebastian.veron "Fin de ciclo urgente. No da para más, 9 meses de sobra tuvo este mediocre fracasado en el club. No podemos depender de una patriada de los jugadores. Den la cara ya, CD nefasta. Estudiantes está muy por sobre ustedes. Se les termina el cheque en blanco, lastres", escribió la cuenta partidaria @palmaresedlp en Instagram, etiquetando al presidente del club en su comentario.

Lejos de dejarlo pasar, la Brujita decidió responder y, fiel a su estilo, le salió con los tapones de punta: "Acá andamos, capo. ¿Qué te está pasando? Vos aparecés cuando va mal, después no veo ningún comentario cuando hay un resultado positivo. Tranquilo que estamos acá para escucharte. Se ve que tenés una carga grande encima y necesitás ser escuchado", le retrucó en primer término.