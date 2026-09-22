Un reconocido periodista deportivo anunció su candidatura a presidente de Independiente: "El club necesita un cambio rotundo"

El periodista y exgerente de Gestión Institucional de la Superliga se sumó a la carrera electoral como cabeza del Movimiento Independiente Auténtico.

Las elecciones presidenciales en el Club Atlético Independiente están previstas para realizarse el domingo 6 de diciembre de este año.

El escenario político de Independiente sumó este martes un nuevo protagonista. Enrique Sacco confirmó que será candidato a presidente del club en las próximas elecciones y competirá por el Movimiento Independiente Auténtico. El periodista deportivo, de extensa trayectoria vinculada al fútbol, hizo oficial su decisión a través de un video en el que planteó la necesidad de un cambio en la conducción de la institución.

Quién es Enrique Sacco, el periodista que ahora quiere conducir Independiente Quique Sacco fue miembro del jurado del Balón de Oro durante diez años. @enriquesacco Sacco nació en Bolívar y construyó buena parte de su carrera en los medios deportivos. Trabajó en ESPN, condujo durante trece años La Oral Deportiva y participó de distintas transmisiones y programas de fútbol. Además, durante una década (2007-2010) fue el periodista argentino que participó con su voto como jurado en la elección del mejor futbolista del mundo organizada por France Football y FIFA.

Su vínculo con la gestión del fútbol también tuvo otros capítulos. Entre 2017 y 2020 fue gerente de Gestión Institucional de la Superliga Argentina de Fútbol, mientras que también estuvo relacionado con proyectos vinculados al fútbol de ascenso. Su perfil fue alejándose progresivamente de los medios para incorporar una participación cada vez mayor en la gestión y en diferentes proyectos deportivos.

El mensaje de Sacco para anunciar su candidatura Quique Sacco se lanzó como candidato a presidente del Rojo @enriquesacco En el video con el que comunicó su decisión, Sacco hizo un diagnóstico crítico sobre la situación de Independiente y explicó por qué resolvió involucrarse directamente en la vida política del club. "Hoy me preocupa profundamente lo que veo. Desde hace muchísimos años que Independiente comete los mismos errores, acumula problemas, improvisa y toma decisiones equivocadas o al menos decisiones que no comparto o que no compartimos", expresó.

Luego profundizó su postura y dejó la frase que marcó su lanzamiento: "Independiente necesita un cambio rotundo, una renovación total, un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme y de involucrarnos. No puedo ni podemos quedarnos mirando desde afuera. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida".