Independiente sufrió, pero le dio vuelta el partido a Unión y se llevó tres puntos vitales de Santa Fe

Independiente tuvo un breve pasaje de buen fútbol en el segundo tiempo, que fueron suficientes para remontar en pocos minutos y llevarse tres puntos de oro de Santa Fe, al derrotar a Unión por 2-1, en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura .

La victoria deja al Rojo en el quinto lugar de la zona A con 17 puntos, mientras que el equipo de Leonardo Madelón cayó de los puestos de clasificación y cosechó su segunda derrota seguida, que lo deja noveno en el grupo, con 13 unidades.

La primera llegada del partido fue del local, a los 11 minutos, con un mano a mano por izquierda del extremo Brahian Cuello, que no pudo superar el achique de Rodrigo Rey, mientras que Julián Palacios erró el rebote por encima del travesaño.

El conjunto de Avellaneda tuvo su primer acercamiento a los 15 minutos, con un tiro libre lejano que fue rematado por Maximiliano Meza, con un remate centralizado que picó y se le complicó al arquero Matías Mansilla, que igualmente pudo controlar.

La polémica y el desapruebo del público tatengue llegó en el cuarto minuto de descuento de la primera parte, con un gol de tijera de Joaquín Mosqueira que fue anulado por un fuera de juego milimétrico y muy difícil de detectar, incluso con la tecnología del VAR.

Unión abrió el marcador en el cuarto minuto del segundo tiempo, con un córner al punto del penal que, luego de un cabezazo, fue punteado por Mosqueira para que le quede a Marcelo Estigarribia, que definió desde el piso para marcar el 1-0.

¡ESTA SÍ VALE! El Chelo Estigarribia llegó solo por el segundo palo y definió para anotar el 1-0 de Unión vs. Independiente.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/mdLmn1xRA4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Solo dos minutos después, Leonardo Godoy llegó hasta el fondo por el costado derecho y pinchó un centro pasado, para que Gonzalo Montiel cabecee una pelota que se desvió en el lateral Juan Pintado y decantó en el 1-1 parcial.

¡RÁPIDA RESPUESTA DEL ROJO! Santiago Montiel metió el cabezazo por detrás de todos y, tras un rebote en Pintado, Independiente llega al 1-1 vs. Unión.



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A los 11 minutos, Maxi Meza avanzó desde la izquierda hacia el medio y, cuando llegó a la medialuna, sacó un derechazo bajo al primer palo, que superó a Mansilla y se convirtió en el 2-1 para que el Rojo obtenga tres puntos vitales.

Maxi Meza y metió un gran derechazo y le dio el triunfo al Rojo

El golazo de Maxi Meza a Unión. Video: ESPN

En la próxima fecha, Independiente jugarán de local ante Instituto, el viernes 2 de octubre desde las 19:15, con Unión visitando a Boca el domingo 4, al mismo horario.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Unión - Independiente