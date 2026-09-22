El penal que no le cobraron a Boca ante San Lorenzo y no tuvo repetición en la TV: apareció un video esclarecedor

Alan Velasco cayó en el área tras un contacto con Tripichio, pero Arasa no cobró penal y el VAR no intervino. Una toma del Canal de Boca reavivó la polémica.

Velasco fue víctima de un penal muy claro en el área de San Lorenzo que no cobró Arasa y que Mastrángelo tampoco corrigió desde el VAR.

El domingo, Boca Juniors le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, pero el clásico dejó una fuerte polémica arbitral: Alan Velasco cayó dentro del área tras una zancadilla de Nicolás Tripichio y Nazareno Arasa decidió no sancionar penal. La transmisión oficial no mostró una repetición inmediata y ahora apareció una cámara alternativa que permite observar con mayor claridad la acción.

La jugada ocurrió a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Velasco recibió la pelota dentro del área de San Lorenzo, dejó en el camino a Ezequiel Herrera y luego intentó superar a Tripichio. El defensor del Ciclón cruzó su pierna izquierda sobre la derecha del futbolista de Boca, que terminó cayendo cuando tenía el balón bajo control. Tripichio no llegó a tocar la pelota y el contacto se produjo antes de que Velasco pudiera continuar la acción.

El video revelador que publicó El Canal de Boca El penal que no le cobraron a Boca ante San Lorenzo El Canal de Boca Arasa estaba cerca de la jugada y dejó seguir, mientras los futbolistas de Boca reclamaron inmediatamente la sanción. El VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, tampoco llamó al árbitro para que revisara la acción en el monitor. La transmisión televisiva, además, no ofreció una repetición del contacto en ese momento, por lo que la polémica quedó instalada entre los hinchas y en las redes sociales. Ya al día siguiente, una nueva toma difundida por El Canal de Boca dentro de un video resumen del triunfo xeneize, permite observar desde otro ángulo el momento en que se produce el contacto.

La jugada de Herrera que también reclamó San Lorenzo ¿DEBIÓ SER EXPULSADO POR NAZARENO ARASA? Jagger Herrera, que ya estaba amonestado, pisó a Rodrigo Auzmendi en la marca en el clásico entre San Lorenzo y Boca. ¿Era para la 2da amarilla? El pibe del Xeneize terminó saliendo en el ET... pic.twitter.com/q4scukq12U — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 La segunda amarilla a Jagger Herrera que reclamaron en San Lorenzo La polémica del clásico no se limitó solo a esa acción. Sobre el cierre del primer tiempo, Facundo "Jagger" Herrera protagonizó otra acción discutida, esta vez reclamada por San Lorenzo. El defensor de Boca le dio un pisotón desde atrás a Rodrigo Auzmendi y Arasa, que se encontraba muy cerca, no sancionó infracción. El detalle adquiere mayor relevancia porque el juvenil ya estaba amonestado desde los 34 minutos por un manotazo al aire en una disputa con el mismo delantero. El VAR también pudo intervenir en este caso con el cambio de reglamento, si es que consideraba que esa acción le podía valer al central xeneize la segunda amarilla.