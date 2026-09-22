River presentó un proyecto con reducción de equipos en Primera y cambios en el arbitraje: la respuesta del Comité Ejecutivo

El vicepresidente Ignacio Villarroel llevó la propuesta de reforma en la vuelta de River a las reuniones en Ezeiza, pero se encontró con una postura tajante.

River volvió a sentarse a la mesa de la AFA después de varios meses de ausencia y, lejos de pasar desapercibido, llevó una propuesta que promete generar más de una discusión. Lo hizo a través de su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, quien presentó formalmente ante un documento con cambios revolucionarios para los torneos, los arbitrajes y otros puntos que puso sobre la mesa del Comité Ejecutivo.

Más allá de eso, la respuesta fue inmediata: hubo más de un dirigente que se plantó en contra. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, Matías Mariotto, de Banfield, y Marcelo Achile, de Defensores de Belgrano, tomaron la palabra y se opusieron a la reforma impulsada por el club de Núñez.

El contundente comunicado de la Liga Profesional sobre el proyecto de River La postura quedó todavía más clara minutos después del cónclave. La propia Liga Profesional incluyó el tema en su comunicado oficial y marcó cuándo podría comenzar a discutirse tal propuesta. “El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”, explicó el organismo, marcándole la cancha a River por no haberse presentado a tales reuniones.

Algunos dirigentes no dieron el visto bueno sobre el proyecto que presentó River en su vuelta al Comité. El Millonario puso sus cartas sobre la mesa, pero el cambio no será inmediato. La temporada 2027 ya tiene su estructura definida y cualquier modificación quedaría, en principio, para el año siguiente.

El particular pedido de la AFA a River por la despedida de Messi en el Monumental Pero hubo otro capítulo que apareció en el comunicado y que hasta ahora no había trascendido. En medio de la reunión, Claudio Tapia le hizo llegar a Villarroel una propuesta relacionada con el partido despedida de Lionel Messi en la Selección que se llevará a cabo en el Monumental.