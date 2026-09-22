Karina Milei destacó el acuerdo por la visita del Papa: "Es para todos los argentinos"

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene una fecha marcada en el calendario: el lunes 9 de noviembre, que será feriado nacional . La definición surgió de una reunión entre el Gobierno, la Iglesia y representantes de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en la que también se avanzó con los detalles de la agenda del pontífice.

Tras el encuentro, Karina Milei destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores y remarcó el carácter transversal de la visita. " El Papa es para todos los argentinos, no de un partido ni un color político. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo", sostuvo la secretaria general de la Presidencia.

Además, agregó: "Es lo que corresponde cuando es algo que es general para todos. Es para todos los argentinos y el presidente Milei es el presidente de todos los argentinos ".

En ese mismo marco, Karina Milei anunció que el Gobierno invitará a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la recepción que se realizará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad . También serán convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos.

El encuentro tendrá lugar el mismo día en que León XIV llegará a la Argentina , luego de su paso por Uruguay. Según el cronograma oficial, el pontífice arribará a Aeroparque a las 16.30 y posteriormente realizará un homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín . Luego participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

A las 18.30 está previsto el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí, León XIV pronunciará uno de sus primeros discursos durante su estadía en el país.

El feriado por la visita del Papa

La visita del pontífice se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El lunes 9 será feriado en todo el país, mientras que para el martes 10 y el miércoles 11 se prevén medidas de alcance jurisdiccional en los lugares donde se desarrollen las actividades de León XIV.

El lunes, ya con el feriado nacional vigente, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y luego con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

La visita continuará el martes en Córdoba y finalizará el miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires, donde León XIV tiene prevista una misa en Luján antes de su partida del país.

Un operativo que comenzó meses atrás

La organización de la visita comenzó con reuniones entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas. En agosto, Karina Milei ya había encabezado en Casa Rosada un encuentro para coordinar aspectos vinculados con la agenda, la logística, los traslados, la seguridad y la difusión de la visita.

El Vaticano confirmó oficialmente el itinerario de León XIV, que también incluye Uruguay y Perú. El viaje se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre y será el primer viaje del pontífice a la Argentina desde su elección como Papa.