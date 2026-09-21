Patricia Bullrich expone la interna del Gobierno y advierten por el futuro de la alianza con Javier Milei

La interna dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta a partir de las diferencias por los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 y las críticas públicas de Patricia Bullrich . En diálogo con MDZ Club, Enrique Thomas, exdiputado provincial y exsecretario de Gestión Federal, analizó el rol de la dirigente dentro de la alianza con La Libertad Avanza (LLA).

Thomas descartó que las diferencias actuales impliquen una ruptura entre Bullrich y el oficialismo, aunque sostuvo que la continuidad de la alianza dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener los acuerdos políticos.

“Yo no lo veo así. Creo que el futuro va a depender fundamentalmente del presidente de la Nación y de su hermana, de Karina, respecto a mantener una alianza exitosa que se produjo en las últimas elecciones”, sostuvo en la 105.5 FM MDZ Radio.

En ese sentido, destacó el peso electoral de Bullrich: “ Patricia Bullrich aportó nada más ni nada menos que seis millones y medio de votos , o sea que fue un factor determinante para el triunfo del gobierno”.

Para Thomas, la dirigente ocupa dentro del oficialismo un lugar diferente al de una funcionaria subordinada. “No es una empleada del gobierno, es una aliada y en cada oportunidad que ella tiene lo manifiesta”, afirmó.

El exfuncionario consideró que esa autonomía también explica las críticas que Bullrich realiza cuando entiende que el Gobierno comete errores. “El mejor aporte que puede hacer a esta gestión y a una futura reelección, porque ella lo menciona permanentemente, es mantenerse como es, como Patricia Bullrich, con su aporte, con sus críticas y fundamentalmente dando a entender que no es una empleada, que no es obsecuente”, señaló.

Los recortes y la tensión por el Presupuesto 2027

Al referirse específicamente a los recortes previstos en el Presupuesto 2027, Thomas cuestionó la forma en que fueron planteadas algunas medidas, particularmente por el impacto que generan en sectores como el de la discapacidad.

“Justamente, parece hasta una provocación, o sea, cuando uno lo analiza de cómo se presentan las cosas, cómo se presenta un presupuesto que teóricamente busca consenso para ser aprobado, porque no alcanzan las fuerzas del gobierno para aprobarlo”, sostuvo.

El dirigente remarcó que las diferencias no aparecen de manera aislada, sino después de discusiones previas entre el Gobierno y sus aliados. “Ya se habló, se discutió, no hay ninguna posibilidad de que los aliados y que aquellas fuerzas políticas que acompañan al gobierno acepten este tipo de cosas y por eso creo que la advertencia de Patricia fue muy oportuna”, afirmó.

Thomas también planteó interrogantes sobre las razones detrás de las decisiones incluidas en el proyecto: “Uno no termina de entender si es una provocación, si se hace a propósito o de alguna manera tiene algún otro sentido que no terminamos de comprender”.

En relación con el papel de Bullrich en el Senado, donde el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos, sostuvo: “Ella es la responsable de lograr las mayorías para poder votar los proyectos del gobierno”.

Bullrich y su autonomía política

Desde su experiencia como legislador nacional, Thomas explicó que este tipo de situaciones puede afectar la relación entre el oficialismo y sus aliados. “A veces o te toman por tonto o por inútil, porque en realidad uno busca los consensos, se compromete a lograr determinadas cosas en los proyectos de ley y cuando pasa esto, crece la desconfianza”, señaló.

En ese marco, volvió a remarcar la autonomía política de Bullrich: “Patricia Bullrich no es Villarroel. Patricia Bullrich tiene su estructura propia, tiene su consenso, tiene la mejor imagen a nivel nacional y la tienen que cuidar”.

Thomas sostuvo que Bullrich mantiene su respaldo al proyecto presidencial, pero que su forma de acompañarlo incluye marcar diferencias públicamente. “Ella está trabajando y lo ha dicho para que este proyecto triunfe, para que pueda haber reelección porque no alcanzan cuatro años para hacer las transformaciones profundas que se están planteando”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario electoral de 2027, Thomas sostuvo que Bullrich seguirá trabajando para la continuidad del proyecto nacional y planteó que la responsabilidad de preservar la alianza recae en el Gobierno.

“Depende mucho de la fuerza oficial que lleguen juntos al 2027, la responsabilidad creo está de manos del presidente de la nación y de su equipo más íntimo de poder mantener esta alianza y poder llegar con éxito el 2027”, sostuvo.

Y concluyó: “Patricia va a seguir siendo la que siempre fue, directa, genuina y diciendo las cosas como son”.