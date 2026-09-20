Grieta en la mesa política: Patricia Bullrich volvió a desmentir a Diego Santilli por el tema Discapacidad

La jefa del bloque de senadores desmintió al jefe de Gabinete sobre los cambios en la ley de Emergencia en Discapacidad.

La jefa del bloque de senadores oficiales, Patricia Bullrich volvió a colocarse en el centro de la escena política al cruzar públicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La legisladora desmintió que las modificaciones proyectadas para la ley de Emergencia en Discapacidad hubiesen sido informadas en la mesa política del Gobierno tras su retirada del encuentro, al tiempo que advirtió sobre el costo político que puede generar la medida en la opinión pública.

"Colo, no", lanzó la senadora nacional para frenar la versión difundida por la Jefatura de Gabinete. No obstante, para bajar el tono de la interna dentro del oficialismo, la exministra de Seguridad aclaró rápidamente su vínculo con el funcionario: "Yo lo conozco, no me quiero pelear con él", enfatizó al dar su reconstrucción de lo sucedido en la cumbre política.

Críticas al proyecto y advertencia sobre la imagen del Gobierno Más allá de la controversia por la dinámica de las reuniones de gabinete, la senadora fundamentó su desacuerdo de fondo con los cambios normativos impulsados en el área de discapacidad. Recordó que durante el año anterior la temática provocó "una enorme ingobernabilidad" a la administración nacional, por lo que instó a revisar la estrategia oficial.