Eduardo Feinmann reveló un particular dato sobre el detrás de escena del provocador video de Patricia Bullrich entonando a Lali Espósito

Tras el filoso video con el que la senadora provocó a Javier Milei, Eduardo Feinmann sacó a la luz el momento en que habría tenido lugar la grabación.

Eduardo Feinmann reveló al aire en A24 un particular dato sobre el detrás de escena del video que Patricia Bullrich compartió el viernes en sus redes sociales, en el que se ve a la senadora musicalizando su jornada de trabajo con un tema de Lali Espósito, popular cantante que el presidente Javier Milei ha denostado en numerosas oportunidades.

"Recién cuando llegó Mariel (Fitz Patrick) me dice '¿vos te diste cuenta que en el video Bullrich está vestida de la misma manera que cuando hizo la nota con nosotros dos?' O sea, ese video lo grabó después de la nota. No creo que se haya puesto hoy lo mismo que ayer, que haya repetido la misma ropa, no creo", comenzó Eduardo Feinmann en diálogo con Pablo Rossi en alusión a la contundente entrevista que los periodistas le hicieron el jueves pasado a la funcionaria.

Por su parte, Rossi señaló que el dato de su colega tiene lógica, ya que Patricia Bullrich habría grabado el video en la tarde del jueves, y luego su equipo de comunicación se habría tomado unas horas para editar las imágenes y publicarlo al día siguiente.

Eduardo Feinmann habló del video de Patricia Bullrich provocando a Javier Milei con Lali Espósito En tanto que sobre el guiño de complicidad de Javier Milei a la provocación de la senadora, Eduardo Feinmann remarcó que "el presidente cambió" al confesar que le resulta buena la canción de Lali Espósito con el que su aliada musicalizó el filoso video. "Antes era Lali Depósito y no le gustaban los temas, y ahora le encanta", recordó el conductor.

Luego, cuando en pantalla partida en A24 pusieron imágenes de la entrevista que le hicieron los comunicadores a Patricia Bullrich, junto a un plano del video que se volvió viral, quedó comprobado que la funcionaria usó el mismo outfit en la grabación. "¡Qué ojo que tenés Mariel! Para con otras mujeres, ellas se fijan en todo. Fijate que tiene el mismo collar, la misma remerita abajo", enfatizó Eduardo Feinmann dejando en claro lo certero del dato que le hizo notar su colega.